US Open ONLINE: Sedm Čechů v akci, rychlý postup Muchové i Bouzkové. Hraje Bejlek
Na tenisovém US Open je dnes v akci hned sedm českých zástupců. Do prvního grandslamu po vítězném Wimbledonu nastupuje Linda Nosková, kterou na úvod čeká domácí Katie Volynetsová. Poražená wimbledonská finalista Karolína Muchová zvládla první kolo skvěle, Rakušanku Sinku Krausovou porazila 6:3, 6:0. Uspěla také Marie Bouzková proti Francouzce Jacquemotové. Během druhého dne US Open do turnaje vstupují také Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Dalibor Svrčina a Jakub Menšík. ONLINE přenosy všech duelů sledujte na webu iSport.
US Open - Ženy - 2026
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Wimbledonská finalistka Muchová navázala dnes v New Yorku na úspěšné vystoupení ze smíšené čtyřhry, kterou vyhrála minulý týden po boku Menšíka. Devadesátou hráčku světa Krausovou porazila za 58 minut. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol, sama jí čtyřikrát servis vzala.
První set získala dvojnásobná semifinalistka US Open díky brejku ve čtvrté hře. Ve druhé sadě pak Muchová povolila soupeřce jen pět fiftýnů a nadělila jí za 23 minut „kanára“. Ve dvouhře si připsala 11 vítězství z posledních 12 zápasů.