Kyrgios a kokain? Žádné překvapení, tohle dělal, vrátil Australanovi ponižování Tsitsipas
Léta se stavil do role rázného tenisového mravokárce. Kdykoliv některý z jeho kolegů uvízl v antidopingové síti, australský rebel Nick Kyrgios byl prvním, kdo na sociálních sítích ukazoval prstem, žádal nekompromisní tresty a vysmíval se hříšníkům. I proto se mu v šatně nedostává žádného soucitu, když sám čelí dlouhému trestu za užití kokainu, který pravděpodobně v jednatřiceti ukončí jeho kariéru.
Nejhlasitěji promluvil jeho rival Stefanos Tsitsipas, s nímž Kyrgios v roce 2022 svedl památnou wimbledonskou bitvu plnou nadávek a cirkusových výstupů, po níž ho Řek označil za „zlého šikanéra“.
Když se novináři na US Open v pondělí zeptali Tsitsipase na Kyrgiosův kokainový nález, Řek rozhodně neměl v úmyslu svého soupeře krýt. „Abych byl zcela upřímný, celkem jsem to čekal. Překvapuje mě spíš to, že to přišlo až tak pozdě,“ prohlásil Tsitsipas po překvapivém triumfu v 1. kole nad světovou desítkou Arthurem Filsem. „Věděl jsem o tom ještě před oficiálním oznámením. Když jsem to uviděl na sociálních sítích, říkal jsem si jen: A je to tady,“ dodal.
Kyrgiose v srpnu dočasně suspendovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) poté, co měl pozitivní dopingový test na kokain během turnaje kategorie ATP 250 na Mallorce koncem června. Kyrgios se neodvolal a jal se kajícně vysvětlovat, že udělal chybu v temných časech plných zranění, kterými procházel. „Nechci se vymlouvat, ale chci poskytnout určitý kontext o tom, čím jsem si procházel. Poslední dva roky zranění si na mně vybraly obrovskou fyzickou i psychickou daň. Moje tělo nedokázalo dělat to, co od něj má mysl očekávala, a vyrovnat se s tím, že se blížím ke konci kariéry, bylo těžší, než jsem si kdy dokázal představit,“ hájil se.
Ozvala se i Halepová
Tsitsipas si o jeho slovech myslí však své a naznačil, že nemuselo jít o jednorázový přešlap. „Věděl jsem, že se takové věci mimo kurty dějí. Nehodlám krýt někoho, o kom znám pravdu. Slýchal jsem o tomto chování na okruhu i od ostatních hráčů.“
Pochopení u kolegů Kyrgios hledá marně především kvůli své vlastní minulosti. Když byla v roce 2023 za doping suspendována Simona Halepová, Kyrgios tvrdil, že jeho jediným palivem pro pětisetové zápasy jsou banán a coca-cola a dodal: „Možná by hráči měli přestat brát podivné sračky, podívat se do zrcadla a dělat věci správně. Kdybych bral podobné věci, mám už doma pět grandslamů.“
Na jeho slova nezapomněla ani Halepová, jež krátce po oznámení pozitivního Kyrgiosova nálezu napsala na sociální sítě: „Nikdy nekopejte do nikoho, kdo je na zemi. Život má zvláštní způsob, jak prohazovat role. A ještě zvláštnější způsob, jak ukázat rozdíl mezi nehodou a volbou…“