Minulý týden to byla samá zábava. Sabalenková se rozčílila, když to od novináře slyšela
Od března se nedostala do finále, natož aby vyhrála turnaj. V New Yorku může téměř po dvou letech přijít o pozici světové jedničky. Obhájkyně titulu Aryna Sabalenková se brodí výsledkovou krizí a má na US Open mnoho co dokazovat. Ať její mise dopadne jakkoliv, nehodlá během ní ale osmadvacetiletá Běloruska poslouchat výtky, že tenisu nedává vše.
Prvními dvěma koly ve Flushing Meadows prošla bez nesnází, naposledy skolila Rusku Polinu Jacenkovou za 54 minut 6:1, 6:1. Nejtvrdší údery si ale přichystala na tiskovou konferenci, během níž proběhla vzrušená výměna názorů.
„Jaká je vaše nálada teď, když turnaj začal? Minulý týden to byla očividně samá párty, zábava a tak...,“ zeptal se novinář v narážce na společensky náročný čas před US Open.
„Vy jste vážně k smíchu. Párty. Zábava. Proč byste něco takového vůbec říkal? Proč by vás to vůbec napadlo? Co je to vůbec za otázku? Jen proto, že jsem přidala pár příspěvků z akcí pro sponzory, si myslíte, že jsem pařila?“ rozčílila se Sabalenková. „Dobře. Teď, když turnaj začal, máte pocit, že začínáte být hodně vážná a bojovně naladěná?“ vycouval žurnalista.
„No jo, předtím jsem to vlastně vážně nebrala. Další otázka. Než něco řeknete, raději přemýšlejte,“ vyzvala ho rozhořčeně svalnatá Běloruska, jež si však pověst párty girl sama pěstuje rozpustilými až vyzývavými posty na sociálních sítích a po těžkých porážkách často nemá problém veřejně přiznat, že se půjde opít.
Začala opět pracovat s psychologem
US Open je jejím nejúspěšnějším grandslamem, posledních pět ročníků nechyběla v semifinále a loni i předloni celý turnaj vyhrála. Momentálně však stojí před hrozbou, že v sezoně 2026 nevyhraje jediný grandslam a poslední měsíce na velkých turnajích objevuje stále nové cesty, jak ztratit téměř vyhrané zápasy.
V Madridu prohrála z mečbolu, ve čtvrtfinále Roland Garros ji dělil jediný game od vítězství, načež s Ruskou Dijanou Šnajderovou ztratila 10 her v řadě. Na Wimbledonu ji převálcovala Naomi Ósakaová. Při generálce v Cincinnati ji pak maličká Češka Sára Bejlek utavila skvělou obranou, přičemž Sabalenková prohospodařila vedení 5:1 v tiebreaku prvního setu a 4:1 v setu druhém.
Sabalenková však nyní věří svému newyorskému kouzlu. „Ano, v polovině sezony jsem se trochu trápila. Ale znovu říkám, že se nehodlám obhajovat ani vysvětlovat, proč se co stalo, ale se svou úrovní hry jsem teď spokojená,“ vzkazuje soupeřkám rodačka z Minsku, která v posledních měsících začala opět pracovat s psychologem. „Můžu s jistotou říct, že mentálně jsem na tom mnohem lépe než v polovině sezony a i fyzicky se cítím silnější. Mám pocit, že hraju na své úrovni, a chci se jen pokaždé v zápase správně nastavit a soustředit.“
Již před turnajem odhalila svou rutinu v New Yorku, která zahrnuje večerku v deset hodin a nakupování jen v nejnutnější míře. „Člověka tu lidé hodně poznávají, takže si jdete nakoupit a nakonec to skončí tak, že se jenom s lidmi fotíte,“ vysvětlovala Sabalenková, která si v hotelu vždy rezervuje pokoj v co nejvyšším patře, aby měla klid.
Po deseti letech zkoušení už také přišla na to, kde se nají zdravě a kde si zároveň pochutná. „Zajdu do Polo Baru, dávám si tam steak s vážně skvělými přílohami. Nebo chodím do řeckých restaurací. Je tu spousta dobrých a zdravých podniků. A až po turnaji se urvu z řetězu…“