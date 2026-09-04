V Paříži padl vyčerpáním, teď Menšík v pekelném vedru na US Open využil novou vychytávku
Tenista Jakub Menšík postoupil potřetí v kariéře do třetího kola US Open, k vítězství nad Rakušanem Jurijem Rodionovem 6:3, 3:6, 6:2, 6:3 a vyrovnání newyorského maxima mu pomohla i speciální chladící vesta. V rozhovoru s českými novináři řekl, že ho prohraný druhý set nakopl a s následným výkonem byl spokojený. V boji o osmifinále narazí na Američana Learnera Tiena a zápas s ním označil za „bitvu nové generace“.
„Jsem moc rád, že jsem utkání zvládl. Podmínky byly náročné. První kolo jsem hrál v noci a byla větší zima. Tentokrát jsem hrál přes den, svítilo sluníčko, bylo fakt vedro a velké dusno. Myslím, že prohraný set mě dobře nakopl. Ve třetí a čtvrté sedě jsem byl se svým výkonem velice spokojen,“ řekl Menšík.
V náročných podmínkách pomohla jednadvacetiletému rodákovi z Prostějova, který plní roli nasazené sedmnáctky, novinka. K dispozici měl speciální chladící vestu. „Používám ji tenhle turnaj poprvé, jsem za tuto pomoc moc rád. Je to inovace od adidasu. Myslím, že chladicí vesta je v těchhle podmínkách strašně důležitá,“ uvedl Menšík.
Právě český tenista měl v minulosti se zvládáním vysokých teplot potíže. Na letošním Roland Garros dostal například v závěru utkání druhého kola s Argentincem Marianem Navonem křeče do nohou a po utkání padl vyčerpáním na kurt. Z něj se nemohl několik minut zvednout.
„Na menších kurtech, kde máme jen minutovou pauzu, je strašně málo času na to si dát chladivý ručník. Navíc někdy ani moc nefunguje, protože trvá, než začne chladit. Tahle inovace je super věc, protože ji stačí jen nachladit s ledem dvě hodiny před zápasem a v průběhu zápasu to krásně chladí. Je to velice praktická věc. Nasadím si to a zapnu během pár vteřin,“ podotkl Menšík.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse dál pokračuje na US Open v povedených výkonech, kdy minulý týden ovládl i smíšenou čtyřhru s Karolínou Muchovou. V New Yorku se nyní pokusí probojovat ve dvouhře poprvé do osmifinále. V duelu třetího kola ho čeká o tři příčky výše nasazený Američan Learner Tien. S ním se Menšík utkal před dvěma lety na Turnaji mistrů do 20 let, kde s ním prohrál 3:4, 3:4, 4:2, 4:2, 3:4.
„Je to hráč z nové generace. Hrál jsem s ním na Next Gen ATP Finals a na tour se hodně potkáváme. Bude to bitva nové generace, což by mohlo být zajímavé,“ doplnil Menšík.