Influenceři zaplavili US Open a hráči se bouří: Trochu respektu, je to tu jak v zoo
US Open se pyšní statutem průkopníka mezi grandslamovými turnaji. Jako první nabídlo rovné odměny mužům a ženám, zavedlo tiebreak či jestřábí oko k ověřování dopadů míčků. Poslední inovace však budí kontroverze. Organizátoři akreditovali na letošní turnaj také stovku influencerů, kteří mají zpopularizovat tenis, o jehož pravidlech a etiketě netuší nic, tudíž ruší při zápasech. „Stává se tady z toho zoo,“ zlobí se například francouzský veterán Adrian Mannarino.
Ten kontrast nemůže být větší. Nejsou to ani dva měsíce, co se hrál v Londýně Wimbledon v takřka nábožné atmosféře respektu k hráčům, dodržování etikety diváky bylo samozřejmostí. Na druhé straně Atlantiku ve městě, které bylo v 17. století pojmenováno na počest vévody z anglického Yorku, se tenis odehrává ve zcela jiné kulise. A mnohým to není po chuti.
Na hřmějící letadla dosedající a vzlétající na blízké letiště La Guardia i odér z hamburgerů jsou již všichni zvyklí. Aby si však parta influencerů na nejnižším ochozu Ashova stadionu, v jehož kotli se zvuky nepříjemně rozléhají, přímo během hry rozsvítila přenosná kruhová světla a začala natáčet své příspěvky na sociální sítě, to už je takřka dystopická kulisa. Přesně k takové scéně ale došlo při vstupním zápasu Naomi Ósakaové do turnaje.
„Lidé dole na kurtu se snaží podat výkon. Je to jejich kariéra a jejich práce. Připadá mi to trochu neuctivé,“ prohlásila bez obalu americká hvězda Jessica Pegulová. „Myslím, že tento rok už je toho trochu moc. Když máte druhou stranu, která doslova ruší zápasy, začíná to být těžké.“
Organizátoři jsou si problému vědomi, při druhém kole, v němž Ósakaová bojovala přes dvě hodiny s Kateřinou Siniakovou, již byl kladený větší důraz na umravňování diváků. „Rozhodčí říkal všem, aby byli tiše, častěji, než jsem kdy slyšela,“ všimla si Japonka. „Myslím, že pokud přijdete na sportovní akci, musíte ten sport respektovat. Je to základní slušnost si o něm a jeho etiketě něco přečíst,“ vzkázala influencerům.
Vizí nového ředitele US Open Craiga Tileyho, jenž léta šéfoval australskému grandslamu, je vybudovat z akce v newyorské čtvrti Queens tenisový Disneyland. „Musíme najít způsoby, jak oslovit nové publikum způsobem, kterým dnes konzumuje média,“ vysvětlil Tiley na předturnajové tiskové konferenci. Proto pořadatelé letos udělili akreditaci stovce tvůrců obsahu — což je dvojnásobek oproti loňsku.
Snaha přilákat mladší publikum, pro tenis zcela zásadní věc, však naráží na tradice a klid potřebný ke hře. „Je skvělé mít novou demografickou skupinu a pomáhat sportu růst. Ale kdyby vás pozvali na červený koberec, taky byste nepřišli v džínách. Jde prostě o dodržování etikety sportu. To je vše,“ zdůraznila světová čtyřka Coco Gauffová.
Krocení influencerů je zvlášť na US Open ale obtížné. Divák je pán, může si dělat, co se mu zamane, to je americká filosofie. Turnaj před dvěma lety zavedl pravidlo volného pohybu diváků. Namísto striktního čekání na přestávku při výměně stran po každých dvou gemech se tak návštěvníci mohou volně pohybovat po tribunách i během probíhající hry.
„Chodí sem, jak chtějí, pohybují se, mluví. Turnaj to toleruje, a nevím, zda je to pro tenis obecně ten nejlepší nápad. Hluk přichází odnikud. Stala se z toho tak trochu zoo,“ popsal situaci bez servítků Francouz Adrian Mannarino.
Ne všichni však příliv influencerů odsuzují. Daniil Medveděv věří v pozitivní dopad: „Čím více se snažíme zvýšit povědomí o tenise, tím lépe. Věřím USTA v tom, co dělají. Myslím, že je v tom mnohem více výhod než nevýhod.“
Rusova pointa je zřejmá a tenisové prostředí ji chápe. Jedním dechem však také hráči žádají respekt ke své práci. Od incidentu v prvním zápase Ósakaové se na obrazovkách po celém areálu objevuje více upozornění, která návštěvníkům připomínají, aby se zdrželi jakékoli činnosti, která by mohla narušit hru, včetně vysoké hladiny hluku, fotografování s bleskem a kruhových světel.
„Chceme, aby si všichni naši fanoušci a hosté návštěvu skvěle užili, ale musíme také zajistit, aby nezasahovali do dění a průběhu zápasů na kurtu,“ uvedl americký tenisový svaz (USTA) v prohlášení.