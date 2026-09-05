Závan marihuany na US Open? Sabalenková si stěžovala u rozhodčí, i přesto na kurtu vládla
- Světová jednička Aryna Sabalenková postoupila do osmifinále tenisového US Open po výhře nad Kamillou Rachimovovou.
Zápas ve třetím gamu krátce přerušil silný závan marihuany, kvůli kterému si Běloruska stěžovala rozhodčí na umpiru.
I přes toto neobvyklé vyrušení Sabalenková hru s přehledem ovládla a postoupila po setech 6:3 a 6:4.
Sabalenkovou nezastavil ani závan marihuany, který na stadion Louise Armstronga pronikl v úvodu zápasu. Běloruská tenistka kvůli tomu dokonce ve třetím gamu na chvilku přerušila utkání a stěžovala si na silný zápach u rozhodčí na umpiru.
Hru však suverénně dopodávala, potvrdila předchozí brejk a set hladce dotáhla k vítěznému konci. Větším problémům nečelila ani ve druhé sadě.
Vůně konopí patří v posledních letech k doprovodným jevům US Open. Ačkoliv přímo v areálu kouření povoleno není, na kurty se ve slunečné dny často dostane od lidí bavících se v přilehlém parku. Dospělí od 21 let mohou v New Yorku kouřit marihuanu legálně.