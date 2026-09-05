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US Open ONLINE: Bartůňková a Bouzková hrají proti světovým hvězdám, v noci jde do akce Menšík

Marie Bouzková se v bitvě o postup do osmifinále US Open utká s hvězdnou Igou Šwiatekovou
Marie Bouzková se v bitvě o postup do osmifinále US Open utká s hvězdnou Igou ŠwiatekovouZdroj: Caleb Bowlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
Jakub Menšík zvládl duel 2. kola US Open, Jurije Rodionova porazil po čtyřech setech
Jakub Menšík zvládl duel 2. kola US Open, Jurije Rodionova porazil po čtyřech setech
Jakub Menšík zvládl duel 2. kola US Open, Jurije Rodionova porazil po čtyřech setech
Jakub Menšík zvládl duel 2. kola US Open, Jurije Rodionova porazil po čtyřech setech
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ČTK, iSport.cz
US Open
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Už jen čtyři Češi zbývají ve dvouhře na tenisovém US Open. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila do osmifinále, v sobotu a v noci na neděli na ni budou chtít navázat další. Nebude to ale nic jednoduchého. Marie Bouzková se v bitvě o postup mezi 16 nejlepších střetne s Igou Šwiatekovou, Nikolu Bartůňkovou čeká jiná světová hvězda - Mirra Andrejevová. V noci se pak představí Jakub Menšík, který si zahraje s Learnerem Tienem. ONLINE přenosy ze všech českých zápasů můžete sledovat na webu iSport.

US Open - Ženy - 2026

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US Open - Muži - 2026

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