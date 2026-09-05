US Open ONLINE: Bartůňková a Bouzková hrají proti světovým hvězdám, v noci jde do akce Menšík
Už jen čtyři Češi zbývají ve dvouhře na tenisovém US Open. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila do osmifinále, v sobotu a v noci na neděli na ni budou chtít navázat další. Nebude to ale nic jednoduchého. Marie Bouzková se v bitvě o postup mezi 16 nejlepších střetne s Igou Šwiatekovou, Nikolu Bartůňkovou čeká jiná světová hvězda - Mirra Andrejevová. V noci se pak představí Jakub Menšík, který si zahraje s Learnerem Tienem. ONLINE přenosy ze všech českých zápasů můžete sledovat na webu iSport.