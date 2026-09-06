Arogance Williamsových zase pobuřuje. Po porážce odpískaly tiskovku, pokuta nepřijde
- Start sester Williamsových v dámské čtyřhře byl jedním z hitů US Open. Bublina nadšení okolo amerických čtyřicátnic splaskla rychle. K rozpakům i smutku vyprodaného Ashova stadionu prohrály už v úvodním kole při night session s tchajwansko-australskou dvojicí Čchan Chao-čching, Maya Jointová 3:6, 7:6, a 7:10 v supertiebraku.
- Pak se pár, jenž inkasoval od pořadatelů volnou kartu, ani nedostavil na tiskovou konferenci.
- Organizátoři bez udání důvodu oznámili, že za to sestry nečeká pokuta, jež se v součtu mohla vyšplhat až na 100 000 dolarů.
Přehlížení pravidel a nadřazené chování provází americké tenisové „důchodkyně“ v poslední době až příliš často. Brzy pětačtyřicetiletá Serena vynechala tiskovku také po prvním kole dvouhry ve Wimbledonu, v němž prohrála shodou okolností právě s mladou Australankou Jointovou. T
ehdy byla její neúčast vysvětlena zraněním kolene, kvůli němuž nebyla následně schopná nastoupit k deblu s šestačtyřicetiletou Venus. Opakované ignorování pravidel, která jiní dodržují i po nejtěžších porážkách, vzbudilo další vlnu averze vůči Williamsovým.
„Pokud by někteří hráči měli plné právo vykašlat se na mediální povinnosti na US Open, byli by to Taylor Fritz a Madison Keysová. Ani jeden z nich to neudělal. Oba se k tomu postavili čelem a ukázali profesionální přístup,“ zmínil tenisový insider Joh Wertheim na sociálních krajany Williamsových, kteří i po srdcervoucích prohrách v brzkých kolech předstoupili před média potažmo své fanoušky.
Venus už přes rok nevyhrála zápas
Venus Williamsové bude za čtyři roky padesát, coby sedminásobná grandslamová šampionka v singlu stále využívá volných karet, které ji dostanou na nejprestižnější turnaje. Už přes rok a celkem 15 utkání však nebyla schopná vyhrát zápas.
Dvojnásobná matka Serena se vrátila s velkou pompou během letošní travnaté části sezony, jediný singlový zápas ve Wimbledonu prohrála, ve čtyřhře má bilanci 1:3.
Po čtyřech letech spojila síly s Venus na turnaji v Cincinnati a pak v New Yorku. Oba zápasy prohrály, byť vždy těsně v supertiebreaku.
Z turnajů velké čtyřky mají sestry Williamsovy na kontě 14 společných deblových trofejí a tři olympijská zlata. Jejich současné chování však budí čím dál víc rozpaků.
„Při komentování čtyřhry sester Williamsových byla neuvěřitelná atmosféra. Jedině ony dokážou naplnit stadion na zápas čtyřhry. Ale pak doražte na tiskovou konferenci,“ vyčetl jim bývalý tenista a dnes komentátor Patrik McEnroe aroganci.