Menšík mířil k postupu, pak ho zdeptal provokující fanoušek. Vyveďte ho! Uráží mě, soptil
- Při vzpomínce na tenhle zápas se bude Jakubovi Menšíkovi asi ještě dlouho zrychlovat tep.
- Ve 3. kole US Open svedl žebříčkově nejlepší český tenista pětisetovou bitvu s domácím Američanem Learnerem Tienem, která mu protekla skrz prsty (3:6, 6:1, 7:6 (2), 3:6, 4:6). Byť vedl 2:1 na sety a ve čtvrté sadě měl brejk. Přestože v utkání vyhrál o pět fiftýnů víc než soupeř.
- Z kurtu Louise Armstronga, druhého největšího ve Flushing Meadows, odcházel pár minut před druhou ráno nasupený i kvůli tomu, že se stal terčem slovních útoků diváka, kterého nechal vyvést.
Muž v modrém triku sedící na krátké straně dvorce těsně za tenistou jednadvacetiletého Menšíka nejvíc dopálil ve chvílích, kdy český hráč díky úspěšnému tiebreaku získal vedení 2:1 na sety a ve čtvrté přišel o náskok 2:0. Za stavu 2:2 a 15:40 při svém podání si rodák z Prostějova poprvé stěžoval u zkušené umpirové rozhodčí z Chorvatska Mariji Čičakové.
„Celý zápas mě provokuje,“ reklamoval trash talk fanouška a sudí mu slíbila, že se o něj pořadatelé postarají. Oba brejkboly pak český tenista odvrátil a podání si podržel, hned při další příležitosti ale o servis přišel. Za stavu 3:4 a 0:40 mu definitivně došla s provokatérem trpělivost.
„Tenis je férový sport, ale on mě uráží,“ stěžoval si opět Čičakové s tím, že už to je patnáct minut a nikdo diváka nevykázal z kurtu. „Zavolejte mi supervizora!“ Ochranka nakonec přispěchala a muže, který při odchodu ještě gesty burcoval stadion, vyvedla.
Po utkání se nechtěl český tenista k incidentu vyjadřovat. „Bez komentáře,“ uvedl v nahrávce pro média, jelikož kvůli pozdnímu konci neproběhla klasická tisková konference.
„Pětisetová bitva. Soupeř hrál velice kvalitně. Na konci byl ten šťastnější,“ dodal lakonicky k zápasu s o půl roku mladším Tienem, který po vítězném konci na kurtu děkoval divákům. „Chtěl bych vám všem poděkovat, že jste tu zůstali až takhle dlouho do noci. Nejsem si jistý, jestli bych vyhrál, kdyby tu bylo prázdno. Je to neuvěřitelné. Nikde jinde to není, jako tady. Jsem šťastný, že jste všichni přišli a podpořili mě,“ pravil svěřenec americké legendy Michaela Changa po 3 hodiny a 24 minut dlouhé bitvě.
Jsme ovce, na které se sází
Menšík si ověřil, jak složité je hrát v Americe proti Američanovi. Zvlášť v dnešní době, kdy je sázení v USA stále větším tématem. Podobný zážitek udělal před dvěma lety při US Open i jeho daviscupový parťák Jiří Lehečka.
„Hrál jsem druhé kolo s domácím kvalifikantem Kruegerem, pral jsem se sám se sebou, prohrával 0:2 na sety a za moji lavičku si sedl nějaký borec, který na mě nonstop mluvil. Říkal mi, že to nedám, že už jsem unavený, horší než soupeř. To jsou lidi ze dna společnosti a přišli si užít tenis tak, že se vás snaží rozhodit, protože mají většinou vsazeno,“ líčil.
Do konfliktu s provokujícími diváky se dostal i sám Menšík již loni na turnaji v Římě. Tenkrát mač 3. kola s Maďarem Fabianem Marozsanem ještě zvládl.
„Bylo očividné, že ti borci měli vsazeno. A asi nějaký balík. Když jsem prohrál game, gestikulovali na mě, že jsem jim zrovna vydělal peníze. Seděli za mnou v první řadě a bylo slyšet každé jejich slovo. Double fault, řvali mi do podání. A hrozili, že jestli půjdu za rozhodčím, vybučí mě. Tohle už je unfair, jsme pak na kurtu jen jako ovce, na které se sází,“ shrnul tehdy pocit, který mají špičkoví tenisté čím dál tím častěji.