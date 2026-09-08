Od Vaidišové po Muchovou: Jak Češky srážely světové jedničky. Přidá Nosková další skalp?
Je to sváteční zápas, který se podaří vyhrát jen výjimečně. Od sezony 2000 proběhlo na grandslamech 25 střetů českých tenistek s vládnoucími světovými jedničkami a bilance zní 6 českých vítězství a 19 porážek. Linda Nosková půjde v úterý při čtvrtfinále US Open s Arynou Sabalenkovou pro sedmý triumf. Sama už ví, jak skalp královny žebříčku na největším pódiu chutná. Před dvěma lety senzačně srazila jako nastupující talent v Austrálii Igu Šwiatekovou. Pokud by wimbledonská šampionka uspěla znovu, stala by se ve třetím tisíciletí vůbec první Češkou, která by z turnajů velké čtyřky dvakrát vyhnala jedničku WTA Tour. Komu z českých tenistek se to podařilo od roku 2000 alespoň jednou?
3. kolo Australian Open 2024
Linda Nosková – Iga Šwiateková (Pol.) 3:6, 6:3, 6:4
Bylo jí pouhých devatenáct, v žebříčku figurovala až na 50. příčce, přesto cítila toho sobotního lednového rána obvykle flegmatická Linda Nosková velkou trému. „To jsem si uvědomila, jak moc pro mě ten zápas znamená. A že chci Igu vážně porazit,“ líčila slečna z Valašska, která prohrála první set, což byl v té době proti strojové Polce Šwiatekové v podstatě polibek smrti. Ne tentokrát, byť Nosková stála na dosud nepoznaném teritoriu. V hlavní soutěži Australian Open teprve debutovala, poprvé postoupila do 3. grandslamového kola a premiérově nastoupila na centrkurtu Roda Lavera. Už tehdy prokázala povahu vítězky a vypjaté okamžiky zvládla excelentně. Když podávala na vítězství, ztěžkla jí ruka. Rychle ztrácela 0:30. „Rozklepala jsem se,“ uznala. Za stavu 30:30 ale vytáhla desáté eso v zápase a na mečbol trefila další první servis, který Šwiateková nezreturnovala. Prvotřídní šok byl na světě. O kolo dál Noskové rychle skrečovala Elina Svitolinová a bylo tu i první grandslamové čtvrtfinále.
čtvrtfinále Australian Open 2021
Karolína Muchová – Ashleigh Bartyová (Aus.) 1:6, 6:3, 6:2
Covidový ročník 2021 bez diváků a ve čtvrtfinále stojí na druhé straně kurtu domácí světová jednička Ashleigh Bartyová. Karolíně Muchové, tehdy světovému číslu 27, hrozí zprvu debakl. Prohrává 1:6 a 0:2, po tváři jí samou beznadějí začala téct slza. O game později se nechala ošetřit a odešla do šatny. „Točila se mi hlava, necítila jsem se dobře,“ vysvětlovala v pozápasovém interview na kurtu Jimu Courierovi. Ze šatny se vrátila jako nová hráčka. Vyhrála sedm z dalších osmi gamů a tok zápasu se šokujícím způsobem obrátil na českou stranu. „Zchladili mě ledem, ve stínu se mi ulevilo, kontrolovali mi tlak a teplotu. Myslím, že mě zachránil led,“ popsala po životní výhře, která ji katapultovala do premiérového semifinále grandslamu. Hrála ho už s natrženým břišním svalem, což se zásadně podepsalo na těsné porážce s Američankou Jennifer Bradyovou 4:6, 6:3, 4:6.
3. kolo Roland Garros 2019
Kateřina Siniaková – Naomi Ósakaová (Jap.) 6:4, 6:2
Mělo to být rutinní třetí kolo pro japonskou světovou jedničku Naomi Ósakaovou. Kateřina Siniaková však měla na kurtu Suzanne Lenglenové jiné plány a hladce ve dvou setech ukončila její pouť turnajem. Proti velkému výkonu Češky stála bída favoritky. Světová jednička spáchala 38 nevynucených chyb za pouhých 77 minut hry. Poslední čtyři vítězné fiftýny české vítězky měly původ v Japončiných minelách. Nehoda není náhoda a Ósakaová přiznala, že první kariérní grandslam v roli světové jedničky neunášela psychicky. „Cítila jsem na sobě takovou tíhu. Dřív pro mě grandslamy byly radostné, ale tenhle ne,“ pravila zdrcená šampionka. „Všimla jsem si, že není tak sebevědomá jako jindy,“ uznala i Siniaková, která se stala první deblovou jedničkou od roku 1987, která dokázala zdolat královnu žebříčku ve dvouhře. Už v dalším kole však Češku vyřadila Madison Keysová.
semifinále US Open 2016
Karolína Plíšková – Serena Williamsová (USA) 6:2, 7:6
Asi životní turnaj Karolíny Plíškové, jíž bylo v tu dobu 24 let. Do US Open 2016 nepřešla na grandslamu přes 3. kolo, v New Yorku v něm však zdolala Venus Williamsovou a v semifinále i její mladší sestru Serenu, tehdy světovou jedničku. Williamsová si mohla na centrkurtu plíce vykřičet a tvář formovat do výhrůžných grimas, po holce z Loun tyhle psychologické ataky sklouzly jako po ledě. 6:2, 7:6, odchod. Spolu s titulem ze Cincinnati to tehdy byla její jedenáctá výhra v řadě, i díky tomu, že škrtla účast na olympiádě v Riu, měla víc sil než ostatní. Tehdejší trenér Američanky Patrick Mouratoglou po Serenině porážce prohlásil: „Je zraněná, bolí ji levé koleno. Doufali jsme, že bude ok, ale nebyla. Bez pohybu se zápas vyhrát nedá.“ Porušení tabu, že se po prohrách o zranění nemluví, tehdy namíchlo švédského komentátora Matse Wilandera. „Tohle jsou výmluvy, které taková šampionka nepotřebuje. To, co Patrick říká, není správné. Pokud byla Serena zraněná, neměla k zápasu nastoupit. Ale nastoupila, takže byla připravená. Karolína si zaslouží především uznání, protože hrála dobře,“ kontroval legendární Švéd v přímém přenosu Eurosportu.
3. kolo US Open 2009
Petra Kvitová – Dinara Safinová (Rus.) 6:4, 2:6, 7:6
Tři odvrácené mečboly, světová jednička Dinara Safinová na lopatkách. Velkou půlnoční show ve Flushing Meadows zosnovala tehdy devatenáctiletá česká hvězda ve vývoji Petra Kvitová. Nadchnul především způsob, jakým Kvitová, tehdy až 72. tenistka světa, zničila světovou jedničku. Safinová měla daleko k top formě, proti české naději však předvedla nejlepší zápas ve Flushing Meadows. Přesto odcházela z kurtu Luise Armstronga zdevastovaná. Česká dračice soupeřku přestřílela na vítězné údery 47:12! Navíc smazala i tři mečboly za stavu 5:6 v poslední sadě. Byl to velký happyend jinak strastiplného léta českého talentu, který hrál US Open prakticky z nuly. Na americké šňůře nemohla trénovat, než jí v New Yorku objevili lékaři astma. Až den před 1. kolem jí přišla výjimka od Světové antidopingové agentury a mohla začít inhalovat účinnou látku. „Kdyby povolení nepřišlo včas, byli jsme tady bez šance,“ řekl tehdy tenistčin kouč David Kotyza.
4. kolo Roland Garros 2006
Nicole Vaidišová – Amélie Mauresmová (Fr.) 6:7, 6:1, 6:2
V sedmnácti ohromila Nicole Vaidišová svět, poprvé se protloukla do grandslamového čtvrtfinále a z něj pak přes Venus Williamsovou ještě dál. Předtím však skolila největší domácí naději Amélii Mauresmovou, když na centrálním dvorci Philippe Chatriera hrála proti mexickým vlnám a sborovému skandování „Amelííí“. „Jeden z nejlepších zápasů v životě. Zvlášť proto, že jsem se po prohraném setu zvedla a hrála pak bez chyb,“ líčila tehdy Vaidišová, jež uvrhla francouzskou favoritku, která ji před čtyřmi měsíci při osmifinále betonového Australian Open deklasovala 6:1, 6:1, do hluboké deprese. „Začněte se koukat po jiném turnaji, kde uspěju. Antuka mojí hře prostě nesvědčí,“ vzkázala fanouškům Mauresmová. Její slova byla víc než prorocká a za měsíc vyhrála Wimbledon.