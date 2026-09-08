Nosková drama proti Sabalenkové ztratila v super tie-breaku: Bolí to, nevyužitá šance
Ve strhujícím zápase, možná nejlepším ženském na celém letošním US Open, zasypala skvěle hrající Linda Nosková světovou jedničku Arynu Sabalenkovou 18 esy a celkem 46 vítěznými údery. Ve třetí sadě držela wimbledonská vítězka náskok 4:2, svalnatou Bělorusku hrající na limitu schopností ale nakonec nedorazila. O osudu strhujícího čtvrtfinále rozhodoval až zápasový tiebreak do deseti bodů, který v New Yorku 18 zápasů neporažená Sabalenková ovládla 10:7 a celý mač 7:6 (1), 3:6, 7:6 (7).
K jednomu z nejtěžších úkolů v dnešním ženském tenise, tedy výhře nad Arynou Sabalenkovou v New Yorku, se jednadvacetiletá Linda Nosková dostala na titěrný kousek. Nejmladší česká čtvrtfinalistka US Open za posledních 25 let od jízdy Daniely Bedáňové vzdorovala 2 hodiny a 22 minut, nakonec však o svou sérii 11 grandslamových vítězství přišla. To Sabalenková, která by v případě porážky skončila v roli jedničky žebříčku WTA, naopak stále může pomýšlet na hattrick z Flushing Meadows. A možná ani neví jak.
„Můj bože, tohle byla bitva s úžasnou hráčkou. Šla jsem až na samotný limit a pořád věřila,“ vykládala Sabalenková na kurtu po zápase, který zakončila esem z druhého podání. „Ukázala jsem, že jsem připravená bojovat, ať se děje, co se děje,“ vzkazovala příštím soupeřkám.
Pozápasová reakce Češky? „Bolí to a ještě to chvíli bolet bude. Byla to svým způsobem nevyužitá šance. Věřím, že bych se dokázala někam dostat i v dalším kole. Tyhle prohry bolí, ale také si hodně vážím těch výher předtím. Od prvního kola jsem se trochu trápila, ale postupně jsem se cítila na kurtu lépe,“ řekla Nosková českým novinářům v New Yorku.
V příjemném slunečním dni vtrhla Sabalenková na centrkurt Arthura Ashe, kde hraje téměř všechny své mače a cítí se tam jak doma v obýváku, rázně. V kotli největšího ryze tenisového stadionu světa pro 23 000 diváků si Nosková potřebovala zvyknout, platila však za to. Prohrála prvních sedm míčů zápasu a za pět minut nabrala manko 0:2.
Sabalenková, šampionka Flushing Meadows z předchozích dvou ročníků, si do čtvrtfinále proklestila cestu naprosto suverénně. Ve čtyřech zápasech neprohrála set a ztratila jen 22 gamů, nejméně ze všech tenistek, které prošly mezi elitní osmičku.
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Nosková se dostala na tabuli po 12 minutách hry, když snížila na 1:3. Extrémní rozdíl mezi oběma tenistkami dělalo první podání. Sabalenková ho zprvu uváděla do hry s báječnou úspěšností téměř 75 procent, její česká protivnice nemohla chytit rytmus a pohybovala se pod 50 procenty, což se propisovalo do nepohody na dvorci.
Wimbledonská vítězka se však nevzdávala, odvrátila další dva brejkboly na 1:5 a udržela se ve hře o druhou sadu. Do ní se definitivně vrátila, když v devátém gamu dokázala brejknout Bělorusku a následně srovnala na 5:5. Přestřelku, v níž šly výměny jen výjimečně přes čtyři údery, pro sebe nakonec v tiebreaku urvala ostřílenější hvězda Sabalenková, která zahrála dobře ve chvíli, kdy to nejvíc potřebovala a zkrácenou hru ovládla suverénně 7:1.
Po 47 minutách hry tak světová šestka potřebovala restartovat mysl pro další boj. Hned na začátku druhé sady podrobila Sabalenková servis Noskové další tvrdé zkoušce. Češka však vymazala další dva brejkboly a k radosti kouče Lukáše Dlouhého a „manažerky atmosféry“ Agátky Černé, kteří seděli v jejím boxu, si ho udržela.
V mači, který dominancí servírujících a celkovou rychlostí úderů připomínal spíš mužské utkání, odvrátila brejkovou šanci Bělorusky i v pátém gamu, pořád se držela na dostřel a znervózňovala favoritku. Ta cítila tlak a selhala hned v dalším gamu, když dvojchybou proti brejkbolu poslala Noskovou do trháku 4:2, který Češka vzápětí bez váhání potvrdila na 5:2. Nálada duelu se dramaticky obrátila. V osmém gamu se znejistělá Sabalenková ještě vyservírovala z potíží a prvního setbolu české hráčky, nabuzená Nosková ale nesundala nohu z plynu a po 87 minutách srovnala na 1:1 na sety.
I třetí kolo za sebou v podání Noskové tak nebylo pro slabé povahy a natáhlo se do třetí sady. Sabalenková dávala do zápasu vše, křičela čím dál hlasitěji i zoufaleji. To ve chvíli, kdy se její tristní bilance využívání brejkbolů ve druhém gamu rozhodující sady zhoršila na 1/8. I Nosková ve velmi kvalitním zápase, v němž vítězné údery vysoko převyšovaly nevynucené chyby, stupňovala výkon. Ochozy Ashova stadionu se postupně zcela zaplnily a musely se bavit.
Výrazně větší část podpory dávaly Bělorusce, která však zabředávala do čím dál větší krize. Za stavu 2:2 vyrobila v gamu dvě dvojchyby a Nosková se dostala do brejkového náskoku. Sabalenkovou frustrovala tím, jak dokázala od základní čáry čelit její hrubé síle a zároveň ji držet na špičkách překvapivými výpady na síť či drop shoty. Velcí šampioni však mají tuhý kořínek a Sabalenková udeřila. Po skvělých zásazích vzala Noskové podruhé v utkání servis, tentokrát dokonce čistou hrou, čímž srovnala na 4:4.
A zanedlouho to byla Češka, kdo šel podávat na udržení v zápase. Česká šampionka však nepřestává udivovat svět ohromnou psychickou odolností a předvedla čistý game, byť v jeho průběhu pořadatelé kvůli stínům na kurtu začali zatahovat střechu. Složitou zkoušku zvládla i napodruhé, byť se při ní ocitla dva míče od porážky.
O osudu mače tak rozhodoval zápasový tiebreak do deseti bodů, v němž se dračice Sabalenková vyšvihla do vedení 6:3 a následně 8:6. A titěrný náskok již nepustila poté, co na první mečbol zápasu trefila eso z druhého podání - 10:7. Obě gladiátorky se pak u sítě nebývale vřele objaly, a byť česká tenistka po 2 hodinách a 22 minutách padla, její respekt v tenisovém světě musel ještě vzrůst.
Sabalenková může i přes velkou výhru o místo světové jedničky přijít. Pokud ve středečním čtvrtfinále zdolá Jelena Rybakinová čínskou olympijskou vítězku Čeng Čchin-wen, posune se reprezentantka Kazachstánu po posledním grandslamu sezony poprvé v kariéře na první příčku. Pokud by to nezvládla, mají šanci Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová. Ty však potřebují celý turnaj vyhrát.