Nosková na US Open končí. Velké drama proti Sabalenkové ztratila v super tie-breaku
Ve strhujícím zápase, možná nejlepším ženském na celém letošním US Open, zasypala skvěle hrající Linda Nosková světovou jedničku Arynu Sabalenkovou 18 esy a celkem 46 vítěznými údery. Ve třetí sadě držela wimbledonská vítězka náskok 4:2, svalnatou Bělorusku hrající na limitu schopností ale nakonec nedorazila. O osudu strhujícího čtvrtfinále rozhodoval až zápasový tiebreak do deseti bodů, který v New Yorku 18 zápasů neporažená Sabalenková ovládla 10:7 a celý mač 7:6 (1), 3:6, 7:6 (7).
K jednomu z nejtěžších úkolů v dnešním ženském tenise, tedy výhře nad Arynou Sabalenkovou v New Yorku, se jednadvacetiletá Linda Nosková dostala na titěrný kousek. Nejmladší česká čtvrtfinalistka US Open za posledních 25 let od jízdy Daniely Bedáňové vzdorovala 2 hodiny a 22 minut, nakonec však o svou sérii 11 grandslamových vítězství přišla. To Sabalenková, která by v případě porážky skončila v roli jedničky žebříčku WTA, naopak stále může pomýšlet na hattrick z Flushing Meadows. A možná ani neví jak.
„Můj bože, tohle byla bitva s úžasnou hráčkou. Šla jsem až na samotný limit a pořád věřila,“ vykládala Sabalenková na kurtu po zápase, který zakončila esem z druhého podání. „Ukázala jsem, že jsem připravená bojovat, ať se děje, co se děje,“ vzkazovala příštím soupeřkám.
V příjemném slunečním dni vtrhla Sabalenková na centrkurt Arthura Ashe, kde hraje téměř všechny své mače a cítí se tam jak doma v obýváku, rázně. V kotli největšího ryze tenisového stadionu světa pro 23 000 diváků si Nosková potřebovala zvyknout, platila však za to. Prohrála prvních sedm míčů zápasu a za pět minut nabrala manko 0:2.
Sabalenková, šampionka Flushing Meadows z předchozích dvou ročníků, si do čtvrtfinále proklestila cestu naprosto suverénně. Ve čtyřech zápasech neprohrála set a ztratila jen 22 gamů, nejméně ze všech tenistek, které prošly mezi elitní osmičku.
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Nosková se dostala na tabuli po 12 minutách hry, když snížila na 1:3. Extrémní rozdíl mezi oběma tenistkami dělalo první podání. Sabalenková ho zprvu uváděla do hry s báječnou úspěšností téměř 75 procent, její česká protivnice nemohla chytit rytmus a pohybovala se pod 50 procenty, což se propisovalo do nepohody na dvorci.
Wimbledonská vítězka se však nevzdávala, odvrátila další dva brejkboly na 1:5 a udržela se ve hře o druhou sadu. Do ní se definitivně vrátila, když v devátém gamu dokázala brejknout Bělorusku a následně srovnala na 5:5. Přestřelku, v níž šly výměny jen výjimečně přes čtyři údery, pro sebe nakonec v tiebreaku urvala ostřílenější hvězda Sabalenková, která zahrála dobře ve chvíli, kdy to nejvíc potřebovala a zkrácenou hru ovládla suverénně 7:1.
Po 47 minutách hry tak světová šestka potřebovala restartovat mysl pro další boj. Hned na začátku druhé sady podrobila Sabalenková servis Noskové další tvrdé zkoušce. Češka však vymazala další dva brejkboly a k radosti kouče Lukáše Dlouhého a „manažerky atmosféry“ Agátky Černé, kteří seděli v jejím boxu, si ho udržela.
V mači, který dominancí servírujících a celkovou rychlostí úderů připomínal spíš mužské utkání, odvrátila brejkovou šanci Bělorusky i v pátém gamu, pořád se držela na dostřel a znervózňovala favoritku. Ta cítila tlak a selhala hned v dalším gamu, když dvojchybou proti brejkbolu poslala Noskovou do trháku 4:2, který Češka vzápětí bez váhání potvrdila na 5:2. Nálada duelu se dramaticky obrátila. V osmém gamu se znejistělá Sabalenková ještě vyservírovala z potíží a prvního setbolu české hráčky, nabuzená Nosková ale nesundala nohu z plynu a po 87 minutách srovnala na 1:1 na sety.
I třetí kolo za sebou v podání Noskové tak nebylo pro slabé povahy a natáhlo se do třetí sady. Sabalenková dávala do zápasu vše, křičela čím dál hlasitěji i zoufaleji. To ve chvíli, kdy se její tristní bilance využívání brejkbolů ve druhém gamu rozhodující sady zhoršila na 1/8. I Nosková ve velmi kvalitním zápase, v němž vítězné údery vysoko převyšovaly nevynucené chyby, stupňovala výkon. Ochozy Ashova stadionu se postupně zcela zaplnily a musely se bavit.
Výrazně větší část podpory dávaly Bělorusce, která však zabředávala do čím dál větší krize. Za stavu 2:2 vyrobila v gamu dvě dvojchyby a Nosková se dostala do brejkového náskoku. Sabalenkovou frustrovala tím, jak dokázala od základní čáry čelit její hrubé síle a zároveň ji držet na špičkách překvapivými výpady na síť či drop shoty. Velcí šampioni však mají tuhý kořínek a Sabalenková udeřila. Po skvělých zásazích vzala Noskové podruhé v utkání servis, tentokrát dokonce čistou hrou, čímž srovnala na 4:4.
A zanedlouho to byla Češka, kdo šel podávat na udržení v zápase. Česká šampionka však nepřestává udivovat svět ohromnou psychickou odolností a předvedla čistý game, byť v jeho průběhu pořadatelé kvůli stínům na kurtu začali zatahovat střechu. Složitou zkoušku zvládla i napodruhé, byť se při ní ocitla dva míče od porážky.
O osudu mače tak rozhodoval zápasový tiebreak do deseti bodů, v němž se dračice Sabalenková vyšvihla do vedení 6:3 a následně 8:6. A titěrný náskok již nepustila poté, co na první mečbol zápasu trefila eso z druhého podání - 10:7. Obě gladiátorky se pak u sítě nebývale vřele objaly, a byť česká tenistka po 2 hodinách a 22 minutách padla, její respekt v tenisovém světě musel ještě vzrůst.
Sabalenková může i přes velkou výhru o místo světové jedničky přijít. Pokud ve středečním čtvrtfinále zdolá Jelena Rybakinová čínskou olympijskou vítězku Čeng Čchin-wen, posune se reprezentantka Kazachstánu po posledním grandslamu sezony poprvé v kariéře na první příčku. Pokud by to nezvládla, mají šanci Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová. Ty však potřebují celý turnaj vyhrát.