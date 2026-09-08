US Open ONLINE: Nosková - Sabalenková. Češka čelí světové jedničce v souboji o semifinále
Tenistka Linda Nosková bojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka čelí na newyorském betonu vítězce posledních dvou ročníků Bělorusce Aryně Sabalenkové. V případě výhry by se nejen dostala do druhého grandslamového semifinále v kariéře, ale postarala by se i o to, že by Sabalenková přišla po US Open o pozici světové jedničky. Duel sledujte od 17:30 ONLINE na webu iSport.
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