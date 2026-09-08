Předplatné

US Open ONLINE: Nosková - Sabalenková. Češka čelí světové jedničce v souboji o semifinále

Linda Nosková na US Open
Linda Nosková na US OpenZdroj: ČTK
ČTK, iSport.cz
US Open
Začít diskusi (0)

Tenistka Linda Nosková bojuje o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka čelí na newyorském betonu vítězce posledních dvou ročníků Bělorusce Aryně Sabalenkové. V případě výhry by se nejen dostala do druhého grandslamového semifinále v kariéře, ale postarala by se i o to, že by Sabalenková přišla po US Open o pozici světové jedničky. Duel sledujte od 17:30 ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
--

Video placeholder
Nosková září v New Yorku. Otazníky před Davis Cupem a rozjetý Alcaraz • iSport.cz

Začít diskuzi

Tenis 2026

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes  * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů