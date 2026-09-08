Urážky, řev i asijská zášť. Lotyška zuřila, krajanky si nepodaly ruku. Hrozí to i Siniakové?
Křik do tváře trenérů soupeřek, hádky s rozhodčím, urážky, žádost o překladatele a nepodání rukou dvou krajanek. Žhavé scény vidělo US Open ve třetím kole dámské čtyřhry, v níž se střetly nasazené čtyřky Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková s párem Maya Jointová, Čchan Chao-čching. Na povrch při zápase vybublala lotyšská výbušnost a především pořádně žluklá asijská zášť.
Devětadvacetiletá Lotyška Ostapenková proslula na kurtech zásluhou grandslamového titulu z Roland Garros i temperamentu, díky němuž v ní emoce vzplanou hned na první škrtnutí. Zápas tak vygradoval už v prvním setu za stavu 1:4 z pohledu favoritek, když se Ostapenková vytočila do běla. Terčem jejího hněvu se stal trenér soupeřek. Důvod? Po každé chybě lotyšsko-tchajwanského páru ironicky tleskal a v čínštině přihazoval sarkastické poznámky o „nádherných úderech“.
Co přesně z boxu znělo, musela Ostapenkové na místě překládat její parťačka Sie Šu-wej. „To si nemohou dovolit! Je to extrémně neuctivé,“ hřímala Ostapenková u umpirového rozhodčího a ukazovala prstem na tribunu, kde seděli trenéři soupeřek. „Dělají to jen proto, že vědí, že nás nemohou porazit. Jsou o tolik horší než my!“ soptila. Když se sudí pokoušel vášně mírnit, Lotyšku ještě víc popudil. „On nezpívá ódy, říká sračky!“ vyštěkla a rázně požadovala přivolání překladatele z čínštiny nebo supervizora.
Přestávka a výměna názorů pomohly týmu, který ve skóre ztrácel. „V deblu jsem nic podobného ještě nezažila. Ale mě tyhle věci jenom nakopnou. Řekla jsem si: Tento zápas neprohraju. Můžu na kurtu umřít, ale neprohraju,“ vykládala později Ostapenková.
Do hry promluvila i rodinná válka
A slovo dodržela. Čtvrtý nasazený pár se po dlouhé přestávce vrátil k dominantní hře, otočil vývoj utkání a zvítězil dvakrát 6:4. A že si Lotyška triumf dokonale užila. Oslavila ho několikerým divokým křikem směrem k trenérům, kteří ji popudili.
Napětí eskalovalo i u sítě. Čchan Chao-čching si sice podala ruku s Ostapenkovou, svou krajanku Sie Šu-wej však zcela ignorovala a bez potřesení paží odešla. Chladné gesto plynulo z více než desetileté rodinné války. Jádrem sporu je dlouhodobé obvinění ze strany rodiny Sie Šu-wej, že tchajwanská tenisová asociace systémově nadržovala sestrám Čchanovým na úkor ostatních hráčů.
Krizový moment nastal před olympiádou v Riu 2016, kdy asociace přidělila akreditaci pro osobního trenéra rodině Čchanových, zatímco bratru a kouči Sie Šu-wej nikoliv. Ta tehdy na protest z olympijského turnaje odstoupila a prohlásila, že už nikdy nebude reprezentovat zemi pod tímto svazem. Frustraci na Tchaj-wanu prohloubily i další incidenty, kdy byly sestry Čchanovy obviňovány z protežování při rozdělování státních financí a sponzorských peněz.
Nemusí to být poslední výbušný zápas, který Ostapenková se Sie Šu-wej letos v New Yorku odehrají. V semifinále se mohou potkat s jedničkami Kateřinou Siniakovou a Taylor Townsendovou. Právě s Američankou se Ostapenková loni ve Flushing Meadows dostala do ostrého konfliktu a prohlásila o ní, že „nemá úroveň ani vzdělání“.