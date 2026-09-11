Strach o ženský tenis! WTA hrozí bankrot: pokles u Noskové, na Turnaji mistryň vydělá méně
- Ženská tenisová asociace čelí vážné finanční krizi a hrozbě bankrotu, přičemž v roce 2026 se její provozní ztráta odhaduje na 23 milionů dolarů.
Problémy prohloubil odchod saúdských investorů z Turnaje mistryň i nutnost doplácet miliony dolarů na dorovnání odměn s mužským okruhem ATP.
Krizová situace může negativně ovlivnit výši prémií pro hráčky včetně početné skupiny českých tenistek a vynutit si masivní škrty či fúzi s ATP.
Už příští rok na podzim se může Ženská tenisová asociace (WTA) ocitnout zcela bez prostředků, pokud bude pokračovat současné tempo ztrát. Na konci roku 2026 má WTA disponovat v hotovosti pouze 15 miliony dolarů, přičemž letošní provozní ztráta je odhadována na 23 milionů dolarů.
Alarmující zprávu přinesl britský deník The Daily Telegraph na základě čísel, které vedení ženského okruhu předložilo během schůzek při US Open.
Třiapadesát let poté, co americká legenda Billie Jean Kingová iniciovala založení WTA, se ocitá střešní organizace ženského profesionálního tenisu nebezpečně blízko bankrotu. Její finanční problémy mohou tvrdě zasáhnout i české tenistky, z nichž hned deset figuruje v top 100 žebříčku.
Rijád řekl: Nejste atraktivní
WTA finančně uškodil předčasný konec Turnaje mistryň v Rijádu. Saúdové vyhodnotili ženský tenis jako méně zajímavý, po dvou ze tří nasmlouvaných let od kontraktu odstoupili a pozornost upřeli na nový projekt – mužský turnaj kategorie ATP 1000. Ten by měl být spuštěný v Rijádu v nejbližších letech.
WTA tak listopadové Masters, svou vlajkovou loď, musela přesunout do kalifornské pouště v Indian Wells. A letos ho údajně bude muset z velké části financovat z vlastních zdrojů. To se má odrazit i na výši dotace pro hráčky, která bude podle The Daily Telegraph až o třetinu nižší než 15,25 milionu dolarů, jež se loni rozdávaly v Rijádu.
Účast na Turnaji mistryň pro osm nejlepších má díky vývoji na US Open již prakticky jistou wimbledonská šampionka Linda Nosková. To díky pravidlu, které zaručuje právo na start při Masters i grandslamové vítězce z daného roku, jež se nevejde mezi nejlepší přímo postupující osmičku. Dobře nakročeno má i Karolína Muchová, jíž patří v živém žebříčku letošní sezony 7. příčka.
Rok 2027 bude také posledním z pětileté smlouvy mezi WTA a finanční společností CVC, která dříve držela podíly ve Formuli 1 nebo v ragbyovém Poháru šesti národů. Té WTA prodala v roce 2023 dvacet procent svých komerčních operací za 150 milionů dolarů. Roční splátky v hodnotě 30 milionů dolarů byly klíčovým příjmem WTA a i tento pramen vyschne.
Srovnávání s muži vede ke ztrátám
Velkou zátěží pro WTA je rovněž udržování rovných prize money s muži na společných velkých turnajích, k čemuž se zavázala. Společné akce, jako jsou turnaje v Miami nebo Madridu, trvají na tom, že produkt ATP je o tolik hodnotnější, že hráčkám vyplácejí pouze přibližně 40 procent toho, co jejich mužským protějškům.
WTA tak prize money uměle dorovnává z vlastní kapsy, což ji například v roce 2023 stálo zhruba 30 milionů dolarů. A je velmi dobře možné, že tato praxe bude v následujících letech už finančně neudržitelná.
Řešení z krize se nabízí – sloučení s mužskou ATP, která se těší výborné finanční kondici a vykazuje roční zisky ve stovkách milionů dolarů. O projektu se prý jednalo, propast ve finanční kondici obou organizací ale znamenala, že po WTA bylo požadováno, aby přijala rozdělení stávajících aktiv v poměru 80:20 ve prospěch ATP.
Už téměř rok stojí v čele Ženské tenisové asociace americká manažerka Valerie Camillová, která vystřídala nechvalně známého Steva Simona. Ten proslul například organizačním průšvihem s propršeným Turnajem mistryň v mexickém Cancúnu v roce 2023.
Přestože Camillová udělala výborný prvotní dojem a hodlá se orientovat především na americký trh, zdědila také organizaci, která vyžaduje radikální přestavbu. Zasvěcení lidé očekávají, že v následujících 12 měsících dojde k výraznému osekání výdajů, aby se WTA vyhnula hrozícímu bankrotu.
Finanční výsledky WTA v posledních letech
|Sezona
|Finanční výsledek
|Stav
|2020
|-17,5 mil. USD
|Ztráta
|2021
|-15,2 mil. USD
|Ztráta
|2022
|+3,7 mil. USD
|Zisk
|2023
|-10,9 mil. USD
|Ztráta
|2024
|+5,0 mil. USD
|Zisk
|2025
|—
|Neznámý
|2026
|-23,00 mil. USD
|Očekávaná ztráta