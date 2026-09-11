Kdo ji tak naštval? Sabalenková po nájezdu Noskové excelovala. Hattrick je víc než jednička
Čtrnáct povedených dní proti dvaapadesáti týdnům, kdy musíte hrát nejlépe a nejvyrovnaněji ze všech na planetě. Stát se světovou jedničkou je v tenisové branži bráno za mnohem náročnější úkol než zvítězit na grandslamu. Přesto by obě finalistky US Open bez váhání vyměnily pohár za pozici na tenisovém trůnu. „Je to jen číslo, já tu jsem pro titul,“ říká o žebříčku Jelena Rybakinová, rodačka z Moskvy a první reprezentantka Kazachstánu, která v pondělí zabere nejvyšší místo v pořadí WTA Tour.
Po 99 týdnech ho opustí Aryna Sabalenková. Může k tomu dojít ironií osudu ve chvíli, kdy coby třetí žena dějin profesionálního tenisu zapíše hattrick v New Yorku. „S velkou radostí bych ho vyměnila za místo jedničky,“ nezakrývá Běloruska, tři roky a 19 zápasů při US Open neporažená.
Na samý limit dostala Sabalenkovou ve čtvrtfinále Linda Nosková, mladá Češka vedla ještě ve třetí sadě 4:2 a obhájkyně už se pomalu loučila s turnajem. Kritické chvíle však zvládla a v semifinále za pouhých 80 minut vystřílela 7:5, 6:2 domácí Jessicu Pegulaovou, kterou na vítězné údery převýšila 29:12. „Podle mě to byl její letošní nejlepší tenis. Nevím, kdo ji tak naštval, ale hrála šíleně dobře. Upřímně netuším, co jsem se zápasem mohla udělat,“ smekla poražená Pegulaová.
V sobotním titulovém boji (od 22.00 českého času) se pokusí Sabalenkovou utrženou ze řetězu zkrotit právě nastupující jednička Rybakinová. Půjde o jejich 18. vzájemný zápas a třetí ve finále grandslamů. Obě dosavadní proběhly v Austrálii a byly to vždy velké ohňostroje. V sezoně 2023 ovládla strhující třísetovou řež Sabalenková, letos se z manka 0:3 ve třetí sadě dostala k titulu Rybakinová.
Vytáhlá sedmadvacetiletá blondýna s ledem v žilách se i v New Yorku překonává. Do „Big Apple“ dorazila z Cincinnati s bolavým kotníkem a vědomím, že na US Open nikdy nepřešla 4. kolo. V semifinále s Coco Gauffovou (3:6, 6:4, 6:4) však stejně jako ve čtvrtfinále proti olympijské vítězce Čeng Čchin-wen otočila utkání z 0:1 na sety. To se jí letos podařilo již podesáté, což je nejvíckrát v její kariéře.
Pomohl návrat kontroverzního kouče?
„Mám kolem sebe skvělý tým, dobré lidi, můžu se soustředit jen na tenis. To rozhodně pomáhá, protože minulé sezony se toho dělo mimo kurt až příliš,“ vysvětlovala s odkazem na kauzu svého chorvatského kouče Stefano Vukova.
Ten dostal roční distanc za to, že podle vyšetřování WTA psychicky týral svou hráčku a dalšími způsoby porušoval kodex chování. Loni v srpnu mu však byl trest zrušen a od té doby začala Rybakinová dominovat.
Na podzim vyhrála Turnaj mistryň v Rijádu, za posledních 52 týdnů má excelentní bilanci 63 vítězství a 15 porážek. „To já uprostřed sezony nehrála dobře. Jelena se rozjela a šla si za tím. To je prostě krása sportu, jedna naháníme druhou,“ prohlásila Sabalenková, jež na titul čeká již od březnového Miami.
Éterická Rybakinová může v New Yorku urvat druhý letošní grandslam a třetí v kariéře. Sabalenková půjde zachránit sezonu, kterou by bez grandslamového titulu musela považovat za neúspěšnou.
O místě světové jedničky je rozhodnuto dopředu, Bělorusku však požene velký hlad dokázat, že ztráta trůnu neznamená i ztrátu kontroly nad ženským tenisem.