Shelton je poprvé ve finále grandslamu. O titul na US Open si zahraje se Zverevem
Soupeřem Němce Alexandera Zvereva v boji o titul na tenisovém US Open bude Ben Shelton. V americkém souboji porazil 4:6, 6:3, 6:3, 7:5. Francese Tiafoea a je poprvé ve finále grandslamu. Zverev postoupil do finále znovu po šesti letech. V semifinále porazil nejvýše nasazený hráč 6:3, 7:6, 7:6 Rusa Karena Chačanova a v neděli bude usilovat o druhý grandslamový titul.
V něm bude usilovat o ukončení 23 let dlouhého čekání na triumf amerických tenistů na některém ze čtveřice největších turnajů. Naposledy se to povedlo v roce 2003 Andymu Roddickovi na US Open.
„Jdu si pro to a nechám na kurtu úplně všechno. Doufám, že přijdete a podpoříte mě. Pojďme to vyhrát pro USA,“ řekl třiadvacetiletý Shelton, jenž ve čtvrtfinále vyřadil obhájce titulu Carlose Alcaraze ze Španělska.
S Tiafoem si Shelton ve čtvrtfinále poradil za tři hodiny a 18 minut. Vylepšil si tak osobní maximum na grandslamech, kterým dosud bylo semifinále loňského Australian Open a také v roce 2023 v New Yorku.
Rok Zvereva?
Do finále však Shelton, který je v americké nominaci na nadcházející daviscupový zápas s českými tenisty v Praze, vstoupí jako outsider. Mimo jiné i proto, že v pěti dosavadních zápasech se Zverevem uhrál jediný set. „Doufám, že v neděli americký sen ukončím,“ řekl devětadvacetiletý Němec.
Zverev bude po triumfu na letošním Roland Garros usilovat o druhý grandslamový titul. „Někdy vám jde prostě všechno na ruku,“ uvedl druhý hráč světového žebříčku.
„V minulosti jsem měl pocit, že se na velkých turnajích trápím. Několikrát jsem byl opravdu blízko,“ řekl Zverev. „Letos to vypadá, že mi Bůh řekl: Tentokrát to bude tvůj rok, tak si to na kurtu užívej,“ prohlásil.
US Open, dvouhra - semifinále:
Zverev (1-Něm.) - Chačanov (Rus.) 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6)
Shelton (8-USA) - Tiafoe (11-USA) 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.