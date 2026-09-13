US Open ONLINE: Zverev ve finále čelí domácímu Sheltonovi. Kdo získá titul?
Tenisové US Open dnes vyvrcholí finálovým duelem mužské dvouhry, němž se utkají Němec Alexander Zverev a domácí Ben Shelton. Zatímco devětadvacetiletý Zverev se pokusí vybojovat po letošním Roland Garros druhý grandslamový titul v kariéře, o šest let mladší Shelton může triumfovat na turnajích „velké čtyřky“ poprvé. Utkání začne v New Yorku ve 20:00 SELČ. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Zverev, který plní při absenci zraněné světové jedničky Itala Jannika Sinnera roli nejvýše nasazeného hráče, může napravit na betonu ve Flushing Meadows finálové zklamání z roku 2020. Tehdy ho od triumfu nad Rakušanem Dominicem Thiemem dělily dva míčky, přesto prohrál 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7. Hamburský rodák je ve finále grandslamu pošesté a potřetí za sebou. Vedle triumfu v červnu na Roland Garros bojoval neúspěšně o titul ve Wimbledonu.
Shelton hraje životní turnaj, ve finále grandslamu je poprvé. Bude se snažit ukončit 23 let dlouhé čekání amerických mužů na grandslamovou trofej od vítězství Andyho Roddicka v New Yorku v roce 2003.