Doktoři mu nedávali šanci. Teď hrdina s cukrovkou Zverev dobyl New York, děkoval mamince
- Německý tenista Alexander Zverev ve finále US Open porazil Američana Bena Sheltona 6:3,7:6 (2), 5:7, 6:2 a po posledním míčku si nevšiml, že už vyhrál.
- Zverev jako teprve sedmý hráč v Open éře zvítězil během sezony aspoň v 25 zápasech na grand slamech, letos vyhrál i Roland Garros.
- Šampion po triumfu promluvil o svém boji s diabetem prvního typu.
Během zápasu byl stadion Artura Ashe proti němu. Když na druhé straně kurtu stál hrdina fanoušků Ben Shelton, bojující za první americký grand slam od roku 2003, nešlo to jinak. Po řeži trvající tři hodiny a třiatřicet minut ale Alexander Zverev promluvil z podia pro šampiona a možná dojal i ty nejzuřivější fandy soupeře.
„Musím poděkovat jedné osobě, která se na mé zápasy vlastně nedivá. Je ale nejdůležitějším člověkem v mém tenisovém životě i v životě obecně,“ řekl Zverev. „Když vám doktoři v ordinacích řeknou, že má váš syn cukrovku a jeho možnosti ve sportu i v životě budou hodně omezeny, chce to hodně silnou ženu, aby z těch ordinací odešla a řekla: Když bude můj syn chtít hrát tenis, bude ho hrát. Bude dělat, co bude chtít. Ta nemoc nás nedefinuje.“
Zverev trpí od dětství diabetem prvního typu, při kterém tělo není schopné tvořit životně důležitý hormon inzulin, který je nezbytný pro přeměnu sacharidů ze stravy v energii. Při nedostatku cukru hrozí pacientům hypoglykemické stavy, které můžou končit až bezvědomím. Pro tělo je nebezpečná i dlouhodobě příliš vysoká hladina.
„Nechápu, že z toho není větší story. Kontroluje si cukr při každé přestávce,“ řekl bývalý americký šampion Andy Roddick.
Zverev o svém handicapu dlouho nechtěl mluvit. Nakonec se otevřel v roce 2022 a zároveň založil charitu, která přispívá k povědomí o diabetu a podporuje sportování dětí, které jím trpí. O rok později na Roland Garros ho rozhodčí nutil, aby kvůli aplikaci inzulinu použil svou přestávku na toaletu. Tak své períčko použil přímo na kurtu.
Sportování s diabetem vyžaduje pevnou vůli a disciplínu. Zverevův triumf na letošním US Open je o to obdivuhodnější, že na kurtu strávil třiadvacet hodin a jedenáct minut. V historických tabulkách grandslamů je to druhý nejdelší čas po US Open 2022, které vyhrál Carlos Alcaraz. Zverev je taky teprve třetím hráčem Open éry, který vyhrál major poté, co pro něj turnaj začal dvěma pětisetovými zápasy.
Zverev šel krok za krokem. Pracoval tak tvrdě, že si po posledním míčku finále ani nevšimnul, že vyhrál. Sheltonův forhend vyletěl z kurtu a stadion Artura Ashe vybuchnul tak trochu zklamáním amerického publika, ale i vřelou gratulací šampionovi. Zverev se nicméně obrátil k základní čáře, jako by chtěl hrát dál. Pár momentů trvalo, než pochopil.
Právě vyhrál US Open.
„V té chvíli jsem byl v zóně, hluboko. Vůbec jsem neslyšel, co se děje kolem mě,“ vysvětlil po zápase.
Éra hvězdných válek Jannika Sinnera s Carlosem Alcarazem se propadla do zmatku, z nějž Zverev vystoupil jako nový král. Německý tenista ve finále US Open vybrousil svůj pohádkový rok. Po řeži s domácím hrdinou Benem Sheltonem vyhrál druhý grandslam sezony.
Americký tenis dál čeká
„Vím, že dnes chtělo 99,9 % lidí, aby vyhrál Ben. Takže nejdřív musím říct, že je mi to líto,“ líčil Zverev po zápase. „Ale za druhé, bylo neuvěřitelné v takové atmosféře hrát. I když bylo publikum proti mně, vždycky se chovalo neuvěřitelně fér.“
Nebyla to úplná pravda. Fanoušci občas halasili po Zverevově nepovedeném prvním podání, tlačili Sheltona k úspěchu. Americký tenis čeká na grandslamové vítězství od Roddickova triumfu na US Open před třiadvaceti lety. A musí ještě vydržet. Zverev naopak působí euforii v Německu.
„Byli jsme bez grandslamu třicet let a teď jsme vyhráli dva během tří měsíců,“ usmíval se Zverev. „Bůh viděl, jak tvrdě jsme pracovali, kolik jsme vytrpěli. Myslím, že rok 2026 je důsledkem všech let před tím.“
Před šesti lety na US Open stál ve svém prvním grandslamovém finále dva míče od vítězství, poté co ztratil vedení 2:0 na sety proti Dominiku Thiemovi. Následovaly další dvě porážky ve velkých finále, než letos v Paříži na Roland Garros konečně v pětisetové bitvě zdolal Flavia Cobolliho. Jeho nejhorším letošním výsledkem na grandslamech je semifinále v Austrálii. Ve Wimbledonu prohrál až ve finále s Jannikem Sinnerem.
Jako čtvrtý v dějinách Open éry během roku vyhrál na majorech 25 zápasů. Připojil se k legendám Novaku Djokovičovi, Rogeru Federerovi, Sinnerovi, Rafaelu Nadalovi, Matsu Willanderovi a Rodu Laverovi. Byl to jeho rok. Ale tenisová konkurence mírnější nebude. Poražený Ben Shelton čeká v závětří.
„Víte, co se mi na něm líbilo nejvíc? Jeho reakce při předávání trofeje. Hodil na ni vražedný pohled. Řekl: Jednou vyhraju. Určitě se vrátí,“ chválila Sheltona legendární Martina Navrátilová.
Shelton je v nominaci nehrajícího kapitána Boba Bryana na víkendový daviscupový zápas proti Česku. Je ale spíš nepravděpodobné, že se v týmu po náročném US Open skutečně objeví.
Nejdelší cesty ke Grandslamu:
(v hodinách)
- 23:40 Carlos Alcaraz (Šp.) - US Open 2022
- 23:11 Alexander Zverev (Něm.) - US Open 2026
- 22:28 Rafael Nadal (Šp.) - Australian Open 2022
- 22:22 Stefan Edberg (Švéd.) - US Open 1992
- 21:51 Andy Murray (Brit.) - US Open 2012
- 21:49 Stan Wawrinka (Švýc.) - US Open 2016
- 20:58 Rafael Nadal (Šp.)- Roland Garros 2011
Zdroj: ESPN