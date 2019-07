Wimbledon 2019: Plíšková - Ču, Vondroušová - Brengleová ONLINE, ŽIVĚ. Hraje Bouzková | iSport.cz

Už dnes ve 12 hodin vypukne Wimbledon! V prvním hracím dnu se představí hned pět českých tenistů. Světová trojka Karolína Plíšková, která do Londýna přijela s trofejí pro šampionku z Eastbourne, bude na úvod potvrzovat formu proti Číňance Ču Lin. Do turnaje vstoupí i finalistka posledního grandlsamu Markéta Vondroušová a Karolína Muchová. Marie Bouzková slaví postup do 2. kola po výhře 2:0 na sety proti Moně Barthelové. V mužském turnaji čeká těžký úkol na Jiřího Veselého, který se střetne s Alexanderem Zverevem z Německa. ONLINE přenosy všech zápasů můžete sledovat na iSport.cz.