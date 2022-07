Wimbledon: Bouzková je poprvé ve čtvrtfinále! Po výhře na kurtu plakala

Poslední česká zástupkyně v soutěži narazí v boji o postup mezi čtyři nejlepší tenistky buď na světovou dvojku Ons Džabúrovou z Tuniska, nebo Belgičanku Elise Mertensovou.

„Omlouvám se, ale nevím, co teď říct. Prostě vstřebávám tento okamžik a díky všem za podporu. Já prostě nevím, jak jsem se sem dostala a jak jsem mohla odehrát takový zápas. Asi bod za bodem a bojovala jsem, co mi síly stačily. Je to jako sen,“ řekla v rozhovoru na kurtu Bouzková, poté co si otřela z očí slzy štěstí.

Třiadvacetiletá Češka, které patří ve světovém žebříčku 66. místo, pokračuje v životním turnaji. O jedenáct příček lépe postavenou Garciaovou porazila i ve druhém vzájemném zápase a ukončila její sérii osmi výher. V duelu udělala jen čtyři nevynucené chyby, zatímco soupeřka jich spáchala 25.

Rodačka z Prahy se dosud dostala nejdál ve Wimbledonu do druhého kola před třemi lety. V této fázi skončila i letos na Australian Open a Roland Garros. V Paříži musela odstoupit kvůli pozitivnímu testu na koronavirus.

„Člověk musí věřit sobě a týmu, který je za ním. Každý z nich k tomuto výsledku nějak přispěl. Být tady při stém výročí Centre Courtu je úžasné a evidentně se vyplácí naše každodenní práce. Pro tyhle momenty tenis hrajeme,“ doplnila Bouzková.

V Londýně zatím ztratila jediný set a vyřadila postupně Američanky Danielle Collinsovou, Ann Liovou a Alison Riskeovou. Do osmifinálového duelu vstoupila ziskem brejku. V osmém gamu jí sice Garciaová také vzala podání, ale v koncovce za stavu 5:5 Francouzka nabídla české tenistce další brejkboly. Bouzková čtvrtý využila a při vlastním servisu proměnila druhý setbol.

Garciaová se také ve druhém setu prezentovala útočnou hrou, ale Bouzková dokázala její údery často z těžkých pozic vracet a opakovaně si vysloužila ovace publika. Za stavu 2:2 ukořistila znovu soupeřčin servis a díky výborné defenzivní hře nutila Francouzku k dalším chybám. Garciaová už nezískala ani game a Bouzková po hodině a 25 minutách dotáhla duel k vítězství.

„Všechno do sebe zapadá. Nemůže to být ani lepší a je na mně, abych si to teď s týmem užila. Určitě bude zmrzlina jako oslava dalšího zápasu tady v All England Clubu. Máme asi stovku rituálů, které musíme vždy splnit,“ dodala Bouzková.