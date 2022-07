Wimbledon ONLINE: Djokovič čelí vyřazení! Český pár v deblu postoupil

Marie Bouzková odehraje v úterý své první wimbledonské čtvrtfinále se světovou dvojkou Ons Džabúrovou na centrálním dvorci. Poslední česká tenistka ve dvouhře zasáhne do hry po utkání úřadujícího šampiona Novaka Djokoviče s Italem Jannikem Sinnerem, které je v Londýně na programu od 14:30 SELČ. Postup do semifinále čtyřhry slaví česká dvojice Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Zápas proti americkoaustralské dvojici zvládly otočit poté, co první set ztratily v poměru 1:6 na gamy. ONLINE přenos ze zápasu a postřehy redaktora Jana Jarocha přímo z místa sledujte na iSport.cz.