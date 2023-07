Wimbledon ONLINE: Veselý vyřadil Kordu, Plíšková končí. Hraje Kvitová

Jednadvacetiletý Lehečka si připsal si na travnatých dvorcích v All England Clubu první výhru, Rodák z Mladé Boleslavi měl nastoupit proti Ofnerovi stejně jako řada jeho krajanů v úterý, program však přeložilo deštivé počasí. To v Londýně dvakrát ovlivnilo i dnešní duel. Organizátoři museli natáhnout plachty už v prvním setu za stavu 4:4 a 30:30 při servisu Ofnera. Rakušan po návratu na kurt game nedopodával a Lehečka získal první set.

Přerušen byl také druhý set a i v něm Lehečka zvládl návrat na dvorec lépe. Dál si držel stoprocentní bilanci na servisu a sadu získal díky brejku v páté hře. Čtvrtfinalista letošního Australian Open už soupeře do ničeho vážného nepustil, brejkl jej ještě na začátku třetího setu a využil po hodině a 42 minutách první mečbol. „Jsem rád, že se mi povedlo vyhrát a přežít první kolo. Na kurtu jsem byl lepším hráčem,“ doplnil Lehečka.

Dvaasedmdesátý hráč světa Ofner měl jen dva brejkoboly, které nevyužil. Lehečka proměnil tři z deseti a zahrál 22 vítězných míčů. Český tenista vyzve v dalším kole turnajovou osmnáctku Argentince Francisca Cerúndola.

Odložený vstup do turnaje zvládla také turnajová desítka Krejčíková. Domácí Watsonovou porazila na kurtu číslo 1 za hodinu a 35 minut a postoupila do 2. kola Wimbledonu potřetí za sebou. Soupeřku předčila v poměru vítězných míčů 22:10, neztratila ani jednou servis a vyzve buď Rusku Mirru Andrejevovou, nebo Číňanku Wang Si-jü.

Veselý prošel prvním kolem Wimbledonu i podeváté. Loňského osmifinalistu a 22. nasazeného Kordu přehrál 7:6, 4:6, 6:2 a 6:3. Přerušil tak sérii pěti porážek.

Nečekaně naopak dohrála Plíšková. Světová devatenáctka získala proti srbské kvalifikantce Stevanovičové jen pět gamů. V 1. kole Wimbledonu vypadla teprve podruhé v kariéře a poprvé od roku 2012. Rodačka z Loun prohrála šestý ze sedmi posledních zápasů.

Plíšková nezískala v duelu s 225. hráčce světa ani jeden brejk, o servis naopak třikrát přišla. První set ztratila po nevydařené koncovce, kdy od stavu 2:2 prohrála všechny čtyři zbývající hry. Nevyšel jí ani úvod druhého setu, kde brzy prohrávala 0:3 a i přes pět odvrácených mečbolů už manko brejku nesmazala. V 1. kole grandslamu vypadla podruhé za sebou.

Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 44,7 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Lehečka (ČR) - Ofner (Rak.) 6:4, 6:4, 6:4,

Medveděv (3-Rus.) - Fery (Brit.) 7:5, 6:4, 6:3,

Dimitrov (21-Bulh.) - Šimabukuro (Jap.) 6:1, 6:2, 6:1,

Rune (6-Dán.) - Loffhagen (Brit.) 7:6 (7:4), 6:3, 6:2,

Pella (Arg.) - Čorič (13-Chorv.) 6:3, 7:5, 4:6, 3:6, 6:1,

Paul (16-USA) - Močizuki (Jap.) 7:5, 6:3, 6:1,

F. Cerúndolo (18-Arg.) - Borges (Portug.) 5:7, 6:3, 6:3, 6:4,

Safiullin (Rus.) - Bautista (20-Šp.) 2:6, 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:4, 7:5,

Shapovalov (26-Kan.) - Albot (Rum.) 5:7, 6:4, 6:2, 6:2,

Muller - Rinderknech (oba Fr.) 7:6 (7:5), 1:6, 6:3, 6:4,

Mayot - Bonzi (oba Fr.) 6:3, 6:4, 7:5,

Barrere (Fr.) - Harris (JAR) 7:5, 6:7 (4:7), 7:5, 6:3,

Stricker (Švýc.) - Popyrin (Austr.) 3:6, 6:3, 6:2, 4:6, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kosťuková (Ukr.) - Sakkariová (8-Řec.) 0:6, 7:5, 6:2,

Vekičová (20-Chorv.) - Čang Šuaj (Čína) 6:2, 6:3,

Stephensová (USA) - Petersonová (Švéd.) 6:2, 6:3,

Cirsteaová (Rum.) - Mariaová (Něm.) 6:1, 2:6, 6:3,

Cocciarettová (It.) - Osoriová (Kol.) 6:3, 6:4,

Kontaveitová (Est.) - Stefaniniová (It.) 6:4, 6:4,

Cristianová (Rum.) - Bronzettiová (It.) 6:3, 6:4,

Krejčíková (10-ČR) - Watsonová (Brit.) 6:2, 7:5,

Stevanovičová (Srb.) - Karolína Plíšková (18-ČR) 6:2, 6:3,

Potapovová (2-Rus.) - Näfová (Švýc.) 6:3, 6:3,

Boulterová (Brit.) - Savilleová (Austr.) 7:6 (7:4), 6:2,

Gračovová (Fr.) - Giorgiová (It.) 6:2, 6:4,

Brengleová (USA) - Erraniová (It.) 6:3, 6:1,

Korpatschová (Něm.) - Zhaová (Kan.) 1:6, 6:4, 6:2.

2. kolo:

Kasatkinová (11-Rus.) - Burrageová (Brit.) 6:0, 6:2.