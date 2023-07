Berdych o Lehečkovi a Wimbledonu: Hoši, klid! Nevracím se. Změnil jsem se

PŘÍMO Z LONDÝNA | Před třinácti lety nastoupil ve wimbledonském finále. A jednou by do něj rád dostal junáka, který k němu vzhlíží. Tomáš Berdych (37) se vrátil na grandslam, kde se mu dařilo nejvíc, jako trenér Jiřího Lehečky. Potkává staré známé. Obdivuje, jak se prostředí All England Clubu za čtyři roky, co chyběl, opět vylepšilo. A také mu ostatní připomínají: Jsi jediný, kdo tu dvakrát dokázal porazit Novaka Djokoviče. A taky zatím poslední…