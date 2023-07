Hra, sada, zápas Šimková. Jak tenistky řeší po svatbě dilema se jménem?

Když na recepci na štvanický ostrov, do sídla klubu ČLTK Praha, přijde balík adresovaný jakési Šimkové, začnou otázky: Kdo to je? Neznáte ji? Stejně zmatené by byly i soupeřky, pokud by tenistku s tímto příjmením viděly v pavouku. Přitom jde o důvěrně známou tvář Markétu Vondroušovou, která loni v létě pojala za manžela dlouholetého přítele Štěpána Šimka. V civilním životě teď nosí vdaná paní jeho jméno, tenis však hraje stále pod svým dívčím.

Má to víc důvodů. Jméno Vondroušová už je značka, finalistka Roland Garros a stříbrná z olympiády pod ní dosáhla největších úspěchů. „Už mě takhle všichni znají a byla jsem rozhodnutá, že si ho pro tenis nechám,“ vysvětluje. A za druhé? „K tenisu mě přivedl táta,“ zdůrazní, že i na počest otce Davida, jenž s ní začal už ve čtyřech letech pinkat, chce zůstat až do konce kariéry tenistkou Vondroušovou.

WTA nechává hráčkám volnou ruku, po svatbě mohou nastupovat, pod jakýmkoliv příjmením si zvolí. A nezáleží na tom, že v civilním životě používají třeba to druhé. „Já si ho už na všech dokladech změnila a ptala jsem se, zda si pro tenis můžu nechat to staré. Prý bez problému, bylo to pro ně i jednodušší,“ vysvětluje Vondroušová a přidává opačný příklad. Slovenská tenistka Viktoria Kužmová si na podzim vzala svého trenéra a hraje teď pod příjmením Hrunčáková. „Když jsem viděla pavouk, říkám si: Co to je za holku? Chvíli jsem bádala a pak mi došlo, že je to Viky,“ směje se Vondroušová.

I ona však zakouší zmatky. Některé turnaje poskytují hráčkám ubytování a pro ni dělají rezervaci na tenisové jméno. „Jenže já potřebuju mít hotel na Šimkovou, protože už na Vondroušovou nemám žádný pas. Často můj pokoj kvůli tomu ani nemůžou najít. Zatím jsme se vždycky domluvili, ale až někdo bude prudit, tak už bohužel nedokážu, že jsem Vondroušová,“ krčí rameny.

Ještě zamotanějším případem je ten Karolíny Plíškové, přesněji řečeno Hrdličkové Plíškové, jak zní celé její jméno po svatbě s Michalem Hrdličkou. I když… Prohlásit o někdejší wimbledonské finalistce, že ani neví, jak se jmenuje, není nadsázka či urážka. „Máme v tom bordel. Brali jsme se v Monaku, takže jsem někde jenom Plíšková a někde Hrdličková Plíšková. V Česku jsme se na matrice nepřihlásili. Dělám, že se to nestalo,“ popichuje na dálku manžela a přidá i praktický důvod, proč ji to na úřady netáhlo. „Musela bych měnit doklady, kreditky. Mám třeba čtyři pasy. A Michal už si zvyknul.“

I ona chce do konce kariéry nastupovat pod rodným příjmením Plíšková. „Jiná varianta pro mě ani nebyla. Kdyby mě tak lidi neznali, vzala bych si to manželovo. Ale takhle? Na konci kariéry nebudu dělat změnu. Nikdo by nevěděl, kdo jsem.“

Její krajanky v minulosti po svatbě příjmení měnily. Klára Koukalová hrála pod jménem Zakopalová, Iveta Benešová nějaký čas jako Iveta Melzer. Barbora Strýcová byla během manželství Záhlavová Strýcová. „To bylo takové jméno,“ rozpřáhne doširoka ruce. „Já se nikam nevešla. Na titulky v televizi, do pavouka. Psali radši Zá-St. To už bych nikdy neudělala.“

Posvatební dilema může být brzy aktuální i pro další českou hvězdu. Pokud zanedlouho v tenisových výsledcích najdete jméno Petra Vaňková, nebude tak těžké se dovtípit, o koho jde.