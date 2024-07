Wimbledon ONLINE: Krejčíková bojuje o finále, rozhodne třetí set!

Tohle může být její životní zápas. Barbora Krejčíková nabrala ve Wimbledonu famózní formu a stojí před branami finále. V cestě ovšem stojí aktuálně největší favoritka travnatého grandslamu Jelena Rybakinová. Semifinále Wimbledonu Krejčíková - Rybakinová je na programu jako druhý zápas na centrkurtu, začalo po šesté hodině českého času. Ještě předtím do finále prošla Italka Jasmine Paoliniová, která otočila duel s Donnou Vekičovou. Dění ve Wimbledonu sledujte ONLINE na iSport.cz.

Vítězka Roland Garros z roku 2021 Krejčíková si už nyní vylepšila wimbledonské maximum o dvě kola, dosud byla na slavném turnaji nejdále v osmifinále. S nasazenou čtyřkou Rybakinovou se utkala dosud dvakrát, oba zápasy vyhrála. Naposledy uspěla před dvěma lety v Ostravě.

Dlouhá bitva a obrat Paoliniové

První finalistkou se stala Italka Jasmine Paoliniová. Turnajová sedmička porazila v nejdelším ženském semifinále na trávě v All England Clubu po dvou hodinách a 51 minutách Chorvatku Donnu Vekičovou 2:6, 6:4, 7:6.

Osmadvacetiletá Paoliniová pokračuje v životní sezoně. Do grandslamového finále se dostala podruhé za sebou a navázala na vystoupení z červnového Roland Garros, kde podlehla až v boji o titul světové jedničce Polce Ize Šwiatekové. Je první tenistkou po osmi letech, která se na obou grandslamech dostala ve stejném roce do finále. Naposledy se to povedlo Američance Sereně Williamsové.

Paoliniová je také první italskou tenistkou ve finále Wimbledonu. Při dosavadních třech účastech přitom pokaždé dohrála hned v prvním kole. V minulých dvou sezonách vypadla s Petrou Kvitovou. Je první hráčkou od roku 2001, která se dostala do finále travnatého grandslamu, aniž by před jeho startem měla v All England Clubu na kontě jedinou výhru.

Sedmatřicátá hráčka světa a nenasazená Vekičová nevyužila šanci dostat se poprvé v kariéře do grandslamového finále. V utkání zaznamenala 42 vítězných míčů, udělala ale také 57 nevynucených chyb. I ona ale zaznamenala ve Wimbledonu nejlepší grandslamový výsledek v kariéře.

Osmadvacetiletá Vekičová měla lepší úvod a díky dvěma brejkům v závěru první sady se ujala vedení. Ve druhém setu za stavu 4:4 a 15:15 pokazila při servisu soupeřky snadný volej a následně přišla i o celý set.

Napínavý zápas gradoval ve třetím setu, v němž Paoliniová prohrávala 1:3, dokázala ale srovnat. V závěru měla Italka dva mečboly, ani jeden ale nevyužila a duel dospěl do super tie-breaku. V něm Paoliniová prohrávala 7:8, poslední tři míčky ale získala ve svůj prospěch a mohla slavit postup.