Wimbledon ONLINE: hned šest Čechů v akci! Představí se Muchová, Krejčíková i Svrčina
Startuje třetí grandslam této sezony! Nejprestižnější tenisový turnaj Wimbledon nabídne hned ve svém prvním hracím dni šest zápasů s českou účastí. Z mužů se představí pouze Dalibor Svrčina, který vyzve favorizovaného Learnera Tiena. Silnější zastoupení bude mít český tenis v ženské dvouhře. Postupně se představí Darja Viďmanová, Karolína Muchová, Nikola Bartůňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. ONLINE přenos ze zápasů sledujte na iSportu. Program Wimbledonu najdete ZDE>>>