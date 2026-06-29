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Wimbledon ONLINE: Šest Čechů na úvod v akci. Debutantka Viďmanová končí, prohrál i Svrčina

Dalibor Svrčina během prvního kola Wimbledonu
Dalibor Svrčina během prvního kola WimbledonuZdroj: Brian Inganga / AP Photo
Darja Viďmanová v prvním kole Wimbledonu
Darja Viďmanová
Česká tenistka Darja Viďmanová
Dalibor Svrčina
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iSport.cz
Wimbledon
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Startuje třetí grandslam této sezony! Nejprestižnější tenisový turnaj Wimbledon nabízí hned ve svém prvním hracím dni šest zápasů s českou účastí. Z mužů se představil pouze Dalibor Svrčina, který nestačil na Learnera Tiena. Silnější zastoupení má český tenis v ženské dvouhře. Postupně se představí Karolína Muchová, Nikola Bartůňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Darja Viďmanová nestačila na Jessicu Pegulaovou. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu. Program Wimbledonu najdete ZDE>>>

Wimbledon - Muži - 2026

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Wimbledon - Ženy - 2026

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