Wimbledon ONLINE: Šest Čechů na úvod v akci. Debutantka Viďmanová končí, prohrál i Svrčina
Startuje třetí grandslam této sezony! Nejprestižnější tenisový turnaj Wimbledon nabízí hned ve svém prvním hracím dni šest zápasů s českou účastí. Z mužů se představil pouze Dalibor Svrčina, který nestačil na Learnera Tiena. Silnější zastoupení má český tenis v ženské dvouhře. Postupně se představí Karolína Muchová, Nikola Bartůňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Darja Viďmanová nestačila na Jessicu Pegulaovou. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu. Program Wimbledonu najdete ZDE>>>