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Wimbledon ONLINE: Šest Čechů na úvod v akci. Představí se Muchová, Krejčíková i Svrčina

Karolína Muchová vyhrála turnaj v Bad Homburgu
Karolína Muchová vyhrála turnaj v Bad HomburguZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
Wimbledon
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Startuje třetí grandslam této sezony! Nejprestižnější tenisový turnaj Wimbledon nabídne hned ve svém prvním hracím dni šest zápasů s českou účastí. Z mužů se představí pouze Dalibor Svrčina, který vyzve favorizovaného Learnera Tiena. Silnější zastoupení bude mít český tenis v ženské dvouhře. Postupně se představí Darja Viďmanová, Karolína Muchová, Nikola Bartůňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. ONLINE přenos ze zápasů sledujte na iSportu. Program Wimbledonu najdete ZDE>>>

Wimbledon - Muži - 2026

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Wimbledon - Ženy - 2026

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