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Wimbledon ONLINE: Šest Čechů na úvod v akci. Už hraje Svrčina i debutantka Viďmanová

Česká tenistka Darja Viďmanová
Česká tenistka Darja ViďmanováZdroj: Profimedia.cz
Karolína Muchová vyhrála turnaj v Bad Homburgu
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iSport.cz
Wimbledon
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Startuje třetí grandslam této sezony! Nejprestižnější tenisový turnaj Wimbledon nabízí hned ve svém prvním hracím dni šest zápasů s českou účastí. Z mužů se představí pouze Dalibor Svrčina, který vyzve Learnera Tiena. Silnější zastoupení má český tenis v ženské dvouhře. Postupně se představí Darja Viďmanová, Karolína Muchová, Nikola Bartůňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu. Program Wimbledonu najdete ZDE>>>

Wimbledon - Muži - 2026

LIVE 2. set
012160Tipsport8,21,07Detail

Wimbledon - Ženy - 2026

LIVE 2. set
170050Tipsport1,0314,2Detail
LIVE
--Tipsport1.135.63Detail
LIVE
--Tipsport3.091.36Detail
LIVE
--Tipsport1.077.73Detail
LIVE
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