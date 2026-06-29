Wimbledon ONLINE: Šest Čechů na úvod v akci. Už hraje Svrčina i debutantka Viďmanová
Startuje třetí grandslam této sezony! Nejprestižnější tenisový turnaj Wimbledon nabízí hned ve svém prvním hracím dni šest zápasů s českou účastí. Z mužů se představí pouze Dalibor Svrčina, který vyzve Learnera Tiena. Silnější zastoupení má český tenis v ženské dvouhře. Postupně se představí Darja Viďmanová, Karolína Muchová, Nikola Bartůňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu. Program Wimbledonu najdete ZDE>>>