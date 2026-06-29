Wimbledon ONLINE: Šest Čechů v akci. Viďmanová končí, prohrál i Svrčina, Sinner se trápil
Startuje třetí grandslam této sezony! Nejprestižnější tenisový turnaj Wimbledon nabízí hned ve svém prvním hracím dni šest zápasů s českou účastí. Z mužů se představil pouze Dalibor Svrčina, který nestačil na Learnera Tiena. Silnější zastoupení má český tenis v ženské dvouhře. Postupně se představí Karolína Muchová, Nikola Bartůňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Darja Viďmanová nestačila na Jessicu Pegulaovou. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu. Program Wimbledonu najdete ZDE >>>
Wimbledon - Muži - 2026
Wimbledon - Ženy - 2026
Svrčina, kterému patří ve světovém žebříčku 112. místo, prohrál s Tienem po více než třech hodinách. V 1. kole vypadl i na Australian Open. Proti Tienovi proměnil čtyři z 20 brejkbolů.
První set ztratil Svrčina kvůli nevydařenému úvodu, kdy prohrával 0:5. Ve druhé sadě nevyužil ostravský rodák vedení 2:0 a následně set ztratil kvůli třem prohraným gamům na servisu. Ve třetím setu Svrčina nevyužil vedení 3:1, zvrátil ale nepříznivý stav 3:5 a ve zkrácené hře uspěl 7:4. Ve čtvrté sadě však český hráč v sedmé hře promarnil dva brejkboly, o servis následně přišel a Tien poté duel doservíroval. Američan zaznamenal v utkání 11 es.
Viďmanová, která se do hlavní soutěže dostala po odhlášení zraněné Kanaďanky Victorie Mbokové, přišla šestkrát o servis, sama ho vzala soupeřce třikrát. Pegulaová vyhrála na vítězné míče 31:14. V prvním setu ještě česká hráčka srovnala vývoj ze stavu 0:4 na 5:5, v závěrečných dvou gamech ale uhrála jen dva fiftýny. Ve druhé sadě Viďmanová opět smazala manko brejku, od stavu 2:2 ale získala už jen jediný game a Pegulaová ukončila duel na příjmu při prvním mečbolu.
„Byla to skvělá zkušenost. První kolo bylo samozřejmě těžké, hrála jsem proti hráčce z první světové pětky. Snažila jsem se ten moment co nejvíc užít a předvést maximum, ale soupeřka byla zkrátka příliš dobrá,“ řekla novinářům Viďmanová.
Sinner slavil až po pěti setech
První tenista světa Jannik Sinner z Itálie v prvním kole Wimbledonu po třech a půl hodinách porazil 4:6, 6:3, 6:7, 6:2 a 6:3 Srba Miomira Kecmanoviče. Dalším soupeřem obhájce titulu bude Nuno Borges z Portugalska.
Sinner nastoupil k prvnímu utkání po měsíční pauze a nečekaném vyřazení ve druhém kole Roland Garros. Šlo o jeho první ostrý zápas na trávě v sezoně, což se na výkonu čtyřnásobného grandslamového šampiona projevilo.
První set prohrál po ztrátě servisu za stavu 4:4, ve druhém sice dokázal srovnat, ve třetím ale v tie-breaku neudržel vedení 3:0 a zahodil setbol. Další senzaci ale Sinner nedopustil a ve zbytku zápasu už nedal soupeři šanci.
Sinner si k vítězství mimo jiné pomohl i 31 esy, Kecmanovič zaznamenal jen jedno. Proti Borgesovi nastoupí čtyřiadvacetiletý Ital podruhé, před čtyřmi lety na tvrdém povrchu v Sofii ho porazil ve dvou setech.