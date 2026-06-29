Ovládne zase Češka Wimbledon? Muchová bojkotovala média, Nosková si zakazuje ambice
K Wimbledonu vedlo šest přípravných turnajů na trávě. Tři z nich měly českou vítězku a čtvrtý finalistku. Před tenisovým svátkem v All England Clubu náramné počty, ode dneška se však hraje na londýnské adrese SW19 o hlavní jackpot. A mezi největší kandidátky na jeho vybrání patří také Karolína Muchová a Linda Nosková, poprask v dámském pavouku by rády způsobily i Marie Bouzková s Barborou Krejčíkovou a mnohé další. Není bláhové si dělat naděje na velkou jízdu na trávě. Té se na druhou stranu neříká nejnevyzpytatelnější tenisový povrch pro nic za nic. Program Wimbledonu najdete ZDE>>>
S deseti zástupkyněmi v hlavní soutěži je Česko po USA (18 hráček) druhou nejsilnější zemí při letošním už 139. ročníku Wimbledonu. Nedisponuje jen kvantitou, ale také světovou kvalitou, která na zeleném pažitu střiženém na 9 milimetrů slibuje velké věci. To je už jedna z tradic travnatého grandslamu, který měl za posledních patnáct ročníků čtyřikrát českou vítězku.
Z lázeňského městečka Bad Homburg nedaleko Frankfurtu letěla Karolína Muchová do Wimbledonu v sobotu privátním letadlem organizátorů, kteří na palubu naložili svou šampionku i poraženou finalistku Naomi Ósakaovou. Japonka v tropické sobotě skrečovala za stavu 1:6, 0:1 kvůli zranění pravého chodidla a Muchová se mohla těšit z druhého letošního titulu a teprve třetího v kariéře.
Po únorové tisícovce v Dauhá ovládla i pětistovku v Německu, navýšila letošní zápasové skóre na výstavních 29:8 a pasovala se na jednu z favoritek Wimbledonu. „Cítila jsem se opravdu dobře a před Wimbledonem mi to dodalo potřebné sebevědomí,“ pochvalovala si tažení v Hesensku tenistka, která se po týdnu zase vrátila do top 10 – konkrétně na 9. příčku.
O oslavě titulu či krátkém vydechnutí nemohla být řeč, Muchová podstoupila terapii šokem. Sotva stihla jeden krátký nedělní trénink a už v pondělí odpoledne ji čeká ostrý vstup do turnaje turnajů proti Rusce Anastasiji Zacharovové. „Cítím se docela unavená, protože jsme v sobotu přiletěli až kolem půlnoci. Doufala jsem v úterní start, ale hraju už v pondělí. Je to celé hrozně rychlé,“ hlásila hráčka, jejíž celodvorcový tenis je na trávu jak šitý a už léta jí je na tomhle povrchu předvídána velká budoucnost.
Muchová se připojila k bojkotu
Wimbledonskou kariéru také začala dvěma jízdami do čtvrtfinále, po nich však čtyřikrát za sebou zkrachovala v All England Clubu z rozličných důvodů už v 1. kole. A to i přesto, že často kempovala v Londýně i 10 dní před turnajem a snažila se vyladit formu. Kvapíkový mód roku 2026 proto nutně nemusí být na škodu. Vzpomeňme na Wimbledon 2011, kam dorazila Petra Kvitová rozbitá po finále v Eastbourne tak, že ráno v den prvního zápasu ani nemohla sejít ze schodů. A pak ji v Londýně nikdo neporazil.
„Mám v nohách dobré zápasy na trávě, která je opravdu specifická, takže jsem ráda, že jsem se dobře rozehrála,“ řekla ještě Muchová a po pěti minutách z předturnajové tiskové konference odešla. Připojila se totiž k bojkotu, jímž se tenisté chtějí domoci většího podílu z příjmů grandslamů.
Mnohem ochotnější byla Linda Nosková jež minulý víkend slavila titul v Berlíně, tedy na nejlépe obsazeném turnaji travnaté sezony vyjma Wimbledonu, kam dorazilo 7 zástupkyň z top 10. Jednadvacetiletá slečna přišla na tiskovku s kamarádkou Agátou Černou a chtěla se bavit o všem možném než o vlastních ambicích.
„Raději si je nepřipouštím. Nechci na sebe nakládat přehnané očekávání. Párkrát už jsem zažila, že to pak skončilo katastrofálně, takže se snažím jít do turnaje s čistou hlavou,“ líčila slečna, jež si právě v Berlíně potvrdila, že nejlépe často dopadne turnaj, na kterém od sebe nic nečekáte.
Nosková řešila zdravotní trable
„Řešila jsem menší zdravotní trable se zády a do poslední chvíle stoprocentně nevěděla, jestli tam vůbec nastoupím. Často to dopadne nejlépe právě tehdy, když to člověk čeká nejméně,“ pravila slečna, která loni zahrála z Češek nejlepší Wimbledon a vypadla nešťastně ve 4. kole s pozdější finalistkou Amandou Anisimovovou, ač ve třetí sadě ještě vedla 3:1.
Vyjma elitního dua M+N Česko v All England Clubu disponuje dalšími trumfy. Marie Bouzková, vítězka z travnatého Nottinghamu, hraje životní sezonu a Wimbledon je pro ni jasně nejúspěšnějším z grandslamů. Barbora Krejčíková, poslední česká šampionka turnaje, se může pokoušet probouzet ducha roku 2024.
Při možná posledním Wimbledonu kariéry má šanci zazářit i Karolína Plíšková, na trávu skvěle pasuje i tenis dvacetileté Nikoly Bartůňkové, někdejší finalistky wimbledonské juniorky. Na zeleném umí i Kateřina Siniaková.
Všechna tato jména ode dneška začnou hrát o to, aby se dostala co nejblíže poháru Venus Rosewaterové, na jehož zisk neexistuje extra velká favoritka. A start do turnaje hodně naznačí, míní Linda Nosková. „Buď vám to od začátku do konce sedne, nebo ne. Nedá se moc předvídat, není tu okruh hráček, na které by se dalo stoprocentně sázet. Turnaj je otevřený, což je skvělé pro nás všechny. Nám Češkám se to teď skvěle sešlo. Doufejme, že se na vítězné vlně udržíme.“