Menšík na úvod Wimbledonu zvítězil v pětisetové bitvě. Dál jdou i Lehečka a Nosková
Do 2. kola tenisového Wimbledonu dnes postoupilo pět z osmi českých zástupců. Jakub Menšík porazil domácího Tobyho Samuela 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6, Jiří Lehečka vyřadil poměrem 6:4, 6:2, 6:4 Australana Alexeie Popyrina. Linda Nosková zvítězila nad Němkou Ellou Seidelovou 6:4, 6:3, Marie Bouzková zdolala Talii Gibsonovou z Austrálie 6:1, 3:6, 6:2 a Karolína Plíšková si poradila s krajankou Terezou Valentovou 6:3, 6:4.
Vedle Valentové neuspěla Sára Bejlek, která podlehla nasazené sedmnáctce Soraně Cirsteaové z Rumunska 1:6, 6:7. Vít Kopřiva prohrál s domácím Janem Choinským 3:6, 5:7, 2:6.
Semifinalista letošního Roland Garros Menšík postoupil přes 123. hráče světa Samuela po více než tříapůlhodinovém boji. Zaznamenal 60 vítězných míčů, dopustil se ale 56 nevynucených chyb. Zaznamenal také 12 es. V dalším kole se střetne s Bulharem Grigorem Dimitrovem.
První set Menšík prohrál kvůli ztracenému servisu v koncovce 12. gamu. V dalších dvou sadách, ale byl prostějovský rodák na podání bezchybný a vývoj otočil. Samuel se ale nevzdal, hned v úvodu čtvrté sady vzal Menšíkovi servis a vynutil si rozhodují set.
V něm Menšík otočil vývoj ze stavu 1:3 na 5:3, utkání ale nedopodával a rozhodl super tie-break. V něm svěřenec trenéra Tomáše Josefuse dohnal manko 3:5 a od stavu 5:6 získal čtyři míčky za sebou. Při prvním mečbolu ještě neuspěl, u druhého už ale Samuel jeho podání nedokázal vrátit do kurtu.
„Mám z vítězství obrovskou radost. Byl to velmi náročný zápas. Toby předvedl neuvěřitelný tenis. Odehrál skvělý zápas a už minulý týden v Eastbourne ukázal, že patří mezi špičkové hráče. Dnešní utkání to znovu potvrdilo,“ řekl novinářům Menšík, který plní roli turnajové patnáctky.
Dál jde i Lehečka
Třináctý nasazený Lehečka vyřadil Popyrina za hodinu a 43 minut. Odvrátil tři brejkboly a soupeři čtyřikrát sebral servis. V dalším kole bude hrát s Němcem Danielem Altmaierem, nebo Slovákem Alexem Molčanem.
Lehečka odvrátil všechny brejkboly hned při prvním servisu ve druhé hře, poté už byl bezchybný a první set získal po brejku v pátém gamu. Ve druhé sadě dotáhl mladoboleslavský rodák vedení 4:0 a ve třetím setu uspěl znovu po brejku v páté hře. Utkání ukončil při druhém mečbolu.
Nasazená devítka Nosková, která před Wimbledonem triumfovala na turnaji v Berlíně, porazila 111. hráčku světa Seidelovou za hodinu a 11 minut. Pomohlo jí osm es, čtyřikrát soupeřku „brejkla“. O postup do 3. kola zabojuje se Švýcarkou Simonou Waltertovou, nebo Camilou Osoriovou z Kolumbie.
Jednadvacetiletá Nosková v prvním setu přišla o vedení 3:1, soupeřce ale v sedmém gamu vzala servis ještě jednou a sadu dotáhla. Ve druhé sadě dvanáctá hráčka světa zvládla lépe koncovku. Od stavu 2:3 získala čtyři hry v řadě a proměnila na přijmu první mečbol.
Bouzková přešla přes 1. kolo popáté za sebou
Gibsonovou zdolala po bezmála dvou a půl hodinách hry a porazila ji i podruhé v kariéře. Australance nestačilo 47 vítězných míčů, doplatila na 53 nevynucených chyb. Bouzková jich měla jen 12.
Čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 Bouzková získala první set díky dobrému úvodu a vedení 4:0. Ve druhé sadě ale od stavu 1:0 prohrála pět her za sebou a manko už nedotáhla. V rozhodujícím setu se díky dvěma brejkům dostala do vedení 3:1 a v sedmé hře prolomila servis soupeřky ještě jednou. Příště narazí na Italku Tyru Caterinu Grantovou.
„Cítím se dobře. Počítala jsem s tím, že soupeřka je těžká, že hraje na trávě dobře a že to nebude lehký zápas. Jsem ráda, že jsem na to byla připravená, a mám radost, že jsem ten třetí set zase otočila na svou stranu,“ uvedla Bouzková.
Český souboj pro Plíškovou
Čtyřiatřicetiletá Plíšková porazila o 15 let mladší Valentovou díky stoprocentnímu servisu a dvěma brejkům. Nemusela litovat ani sedmi dvojchyb. Do 2. kola Wimbledonu postoupila po čtyřech letech. Vloni v Londýně chyběla kvůli zranění nohy.
„Nebyl to úplně můj nejlepší zápas. Samozřejmě jsem ráda, že jsem vyhrála, ale hrát hned v prvním kole proti Češce není nic příjemného. Nemám to ráda, zvlášť na grandslamu. Minulý týden jsem hrála proti dvěma Češkám, ale je nás prostě hodně, takže je velká šance, že na některou narazíte. Jsem nicméně ráda, že jsem postoupila,“ řekla Plíšková.
Oba sety rozhodla v koncovkách. V první sadě získala klíčový brejk v osmé hře, ve druhé prolomila podání Valentové v devátém gamu. Duel poté ukončila na servisu čistou hrou. V dalším kole narazí na obhájkyni titulu Polku Igu Šwiatekovou.
Končí Bejlek i Kopřiva
Dvacetiletá Bejlek bojovala při debutu v hlavní soutěži s Cirsteaovou přes hodinu a půl, nepomohly jí ani čtyři odvrácené mečboly. Doplatila na 25 nevynucených chyb. První set prohrála poté, co ztratila od stavu 1:1 pět gamů. Ve druhé sadě sice dvakrát nedovolila Cirsteaové duel dopodávat a vynutila si zkrácenou hru, kde srovnala vývoj ze stavu 3:6, při dalším mečbolu už ale neuspěla.
Na premiérovou účast ve 2. kole Wimbledonu nedosáhl ani Kopřiva, který vypadl hned na úvod v All England Clubu potřetí za sebou. Se 100. hráčem světa Choinským neuhrál ani set. Brit mu nepovolil žádný brejk a zahrál 18 es. Nejblíže zisku setu byl Kopřiva ve druhé sadě, kdy dovedl nerozhodný stav do koncovky, po ztraceném podání v 11. hře ale o šanci přišel. Choinski pak ve třetí sadě získal vedení 4:0 a duel dotáhl.