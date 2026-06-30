Wimbledon ONLINE: Menšík v akci. Plíšková porazila Valentovou, dál jde i Bouzková
Do Wimbledonu dnes vstupuje zbývajících osm českých tenistů. Nabitý český den na travnatých dvorcích zahájil souboj dvou Češek, kdy Karolína Plíšková porazila Terezu Valentovovou po dvou setech. Úvod zvládla i Marie Bouzková. Dále se v londýnském All England Clubu představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková a Sára Bejlek. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu.
Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou na kurtu číslo 4 ovládla Plíšková po vítězství 6:3, 6:4 a postoupila do 2. kola. Finalistka travnatého turnaje v All England Clubu z roku 2021 v dalším kole může narazit na obhájkyni titulu Polku Igu Šwiatekovou, nebo Američanku Taylor Townsendovou.
Druhé kolo travnatého grandslamu si popáté za sebou zahraje i Marie Bouzková. Nasazená jednadvacítka porazila Australanku Talii Gibsonovou 6:1, 3:6, 6:2. Na kurtu číslo 17 se později představí Bejlek proti Rumunce Soraně Cirsteaové a program zde zakončí turnajová třináctka Lehečka s Australanem Alexeiem Popyrinem.
Semifinalista Roland Garros Menšík vstupuje do turnaje proti domácímu Tobymu Samuelovi na kurtu číslo 3. Kopřiva uzavře program dne na „šestnáctce“ proti jinému Britovi Janu Choinskému. Nasazená devítka Nosková nastoupí k posledním duelu na dvorci číslo 18 proti Němce Elle Seidelové.