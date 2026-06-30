Wimbledon ONLINE: Menšík zvítězil v pětisetové bitvě. Dál jde i Lehečka s Noskovou
Jakub Menšík, Karolína Plíšková a Marie Bouzková postoupili do 2. kola tenisového Wimbledonu. Patnáctý nasazený Menšík zdolal domácího Tobyho Samuela 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6. Finalistka z roku 2021 Plíšková zvládla na trávě v All England Clubu české derby s Terezou Valentovou, kterou porazila 6:3, 6:4. Nasazená jednadvacítka Bouzková zdolala Australanku Talii Gibsonovou 6:1, 3:6, 6:2. V akci jsou dnes ještě další čtyři Češi. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu.
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Semifinalista letošního Roland Garros Menšík postoupil přes 123. hráče světa Samuela po více než tříapůlhodinovém boji. Zaznamenal 60 vítězných míčů, dopustil se ale 56 nevynucených chyb. Zaznamenal také 12 es. V dalším kole se střetne s Bulharem Grigorem Dimitrovem, nebo Australanem Danem Sweeneym.
První set Menšík prohrál kvůli ztracenému servisu v koncovce 12. gamu. V dalších dvou sadách, ale byl prostějovský rodák na podání bezchybný a vývoj otočil. Samuel se ale nevzdal, hned v úvodu čtvrté sady vzal Menšíkovi servis a vynutil si rozhodují set.
V něm Menšík otočil vývoj ze stavu 1:3 na 5:3, utkání ale nedopodával a rozhodl super tie-break. V něm svěřenec trenéra Tomáše Josefuse dohnal manko 3:5 a od stavu 5:6 získal čtyři míčky za sebou. Při prvním mečbolu ještě neuspěl, u druhého už ale Samuel jeho podání nedokázal vrátit do kurtu.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková porazila o 15 let mladší Valentovou díky stoprocentnímu servisu a dvěma brejkům. Nemusela litovat ani sedmi dvojchyb. Do 2. kola Wimbledonu postoupila po čtyřech letech. Vloni v Londýně chyběla kvůli zranění nohy.
„Nebyl to úplně můj nejlepší zápas. Samozřejmě jsem ráda, že jsem vyhrála, ale hrát hned v prvním kole proti Češce není nic příjemného. Nemám to ráda, zvlášť na grandslamu. Minulý týden jsem hrála proti dvěma Češkám, ale je nás prostě hodně, takže je velká šance, že na některou narazíte. Jsem nicméně ráda, že jsem postoupila,“ řekla novinářům Plíšková.
Oba sety rozhodla v koncovkách. V první sadě získala klíčový brejk v osmé hře, ve druhé prolomila podání Valentové v devátém gamu. Duel poté ukončila na servisu čistou hrou. V dalším kole narazí na obhájkyni titulu Polku Igu Šwiatekovou.
Bouzková přešla přes 1. kolo popáté za sebou
Gibsonovou zdolala po bezmála dvou a půl hodinách hry a porazila ji i podruhé v kariéře. Australance nestačilo ani 47 vítězných míčů, doplatila na 53 nevynucených chyb. Bouzková jich měla jen 12.
Čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 Bouzková získala první set díky dobrému úvodu a vedení 4:0. Ve druhé sadě ale od stavu 1:0 prohrála pět her za sebou a manko už nedotáhla. V rozhodujícím setu se díky dvěma brejkům dostala do vedení 3:1 a v sedmé hře prolomila servis soupeřky ještě jednou. Příště narazí na Italku Tyru Caterinu Grantovou.
„Cítím se dobře. Počítala jsem s tím, že soupeřka je těžká, že hraje na trávě dobře a že to nebude lehký zápas. Jsem ráda, že jsem na to byla připravená, a mám radost, že jsem ten třetí set zase otočila na svou stranu,“ uvedla Bouzková.