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Wimbledon ONLINE: Menšík zvítězil v pětisetové bitvě. V akci Lehečka i Nosková

Jakub Menšík v akci na londýnském Wimbledonu
Jakub Menšík v akci na londýnském WimbledonuZdroj: ČTK / AP / Kin Cheung
Jakub Menšík v akci na londýnském Wimbledonu
Jakub Menšík v akci na londýnském Wimbledonu
Marie Bouzková během prvního kola Wimbledonu 2026
Karolína Plíšková
Karolína Plíšková na turnaji v Nottinghamu
Česká tenistka Marie Bouzková
Marie Bouzková
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ČTK, iSport.cz
Wimbledon
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Do Wimbledonu dnes vstupuje zbývajících osm českých tenistů. Nabitý český den na travnatých dvorcích zahájil souboj dvou Češek, kdy Karolína Plíšková porazila Terezu Valentovovou po dvou setech. Úvod zvládla i Marie Bouzková. Jakub Menšík do dalšího kola postupuje po pětisetové bitvě s Tobym Samuelem. Dále se v londýnském All England Clubu představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková a Sára Bejlek. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu.

Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou na kurtu číslo 4 ovládla Plíšková po vítězství 6:3, 6:4 a postoupila do 2. kola. Finalistka travnatého turnaje v All England Clubu z roku 2021 v dalším kole může narazit na obhájkyni titulu Polku Igu Šwiatekovou, nebo Američanku Taylor Townsendovou.

Druhé kolo travnatého grandslamu si popáté za sebou zahraje i Marie Bouzková. Nasazená jednadvacítka porazila Australanku Talii Gibsonovou 6:1, 3:6, 6:2. Na kurtu číslo 17 se později představí Bejlek proti Rumunce Soraně Cirsteaové a program zde zakončí turnajová třináctka Lehečka s Australanem Alexeiem Popyrinem.

Semifinalista Roland Garros Menšík vstoupil do turnaje proti domácímu Tobymu Samuelovi. Více než tři a půl hodiny dlouhou bitvu vyhrál 5:7, 6:3, 6:3, 3:6, 7:6 (10:7).  Kopřiva uzavírá program dne na „šestnáctce“ proti jinému Britovi Janu Choinskému. Nasazená devítka Nosková nastupuje k posledním duelu na dvorci číslo 18 proti Němce Elle Seidelové.

Wimbledon - Muži - 2026

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Wimbledon - Ženy - 2026

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