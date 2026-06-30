Wimbledon ONLINE: Plíšková porazila Valentovou, dál jde i Bouzková. V akci ještě Menšík i Lehečka
Do Wimbledonu dnes vstupuje zbývajících osm českých tenistů. Nabitý český den na travnatých dvorcích zahájil souboj dvou Češek, kdy Karolína Plíšková porazila Terezu Valentovovou po dvou setech. Úvod zvládla i Marie Bouzková. Dále se v londýnském All England Clubu představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková a Sára Bejlek. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu.
Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou na kurtu číslo 4 ovládla Plíšková po vítězství 6:3, 6:4 a postoupila do 2. kola. Finalistka travnatého turnaje v All England Clubu z roku 2021 v dalším kole může narazit na obhájkyni titulu Polku Igu Šwiatekovou, nebo Američanku Taylor Townsendovou.
Druhé kolo travnatého grandslamu si popáté za sebou zahraje i Marie Bouzková. Nasazená jednadvacítka porazila Australanku Talii Gibsonovou 6:1, 3:6, 6:2. Na kurtu číslo 17 se později představí Bejlek proti Rumunce Soraně Cirsteaové a program zde zakončí turnajová třináctka Lehečka s Australanem Alexeiem Popyrinem.
Semifinalista Roland Garros Menšík vstupuje do turnaje proti domácímu Tobymu Samuelovi na kurtu číslo 3, jejich zápas se uskuteční jako třetí v pořadí. Kopřiva uzavře program dne na „šestnáctce“ proti jinému Britovi Janu Choinskému. Nasazená devítka Nosková nastoupí k posledním duelu na dvorci číslo 18 proti Němce Elle Seidelové.