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Wimbledon ONLINE: Plíšková porazila Valentovou, dál jde i Bouzková. V akci ještě Menšík i Lehečka

Marie Bouzková během prvního kola Wimbledonu 2026
Marie Bouzková během prvního kola Wimbledonu 2026Zdroj: Maja Smiejkowska / AP Photo
Karolína Plíšková
Karolína Plíšková na turnaji v Nottinghamu
Česká tenistka Marie Bouzková
Marie Bouzková
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ČTK, iSport.cz
Wimbledon
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Do Wimbledonu dnes vstupuje zbývajících osm českých tenistů. Nabitý český den na travnatých dvorcích zahájil souboj dvou Češek, kdy Karolína Plíšková porazila Terezu Valentovovou po dvou setech. Úvod zvládla i Marie Bouzková. Dále se v londýnském All England Clubu představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková a Sára Bejlek. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte na iSportu.

Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou na kurtu číslo 4 ovládla Plíšková po vítězství 6:3, 6:4 a postoupila do 2. kola. Finalistka travnatého turnaje v All England Clubu z roku 2021 v dalším kole může narazit na obhájkyni titulu Polku Igu Šwiatekovou, nebo Američanku Taylor Townsendovou.

Druhé kolo travnatého grandslamu si popáté za sebou zahraje i Marie Bouzková. Nasazená jednadvacítka porazila Australanku Talii Gibsonovou 6:1, 3:6, 6:2. Na kurtu číslo 17 se později představí Bejlek proti Rumunce Soraně Cirsteaové a program zde zakončí turnajová třináctka Lehečka s Australanem Alexeiem Popyrinem.

Semifinalista Roland Garros Menšík vstupuje do turnaje proti domácímu Tobymu Samuelovi na kurtu číslo 3, jejich zápas se uskuteční jako třetí v pořadí. Kopřiva uzavře program dne na „šestnáctce“ proti jinému Britovi Janu Choinskému. Nasazená devítka Nosková nastoupí k posledním duelu na dvorci číslo 18 proti Němce Elle Seidelové.

Wimbledon - Muži - 2026

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Wimbledon - Ženy - 2026

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