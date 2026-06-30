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Wimbledon ONLINE: Plíšková porazila Valentovou. V akci ještě Menšík, Lehečka i Nosková

Karolína Plíšková
Karolína PlíškováZdroj: Hammond NurPhoto / Profimedia
Karolína Plíšková na turnaji v Nottinghamu
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iSport.cz
Wimbledon
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Do Wimbledonu dnes vstupuje zbývajících osm českých tenistů. Nabitý český den na travnatých dvorcích zahájil souboj dvou Češek, kdy Karolína Plíšková porazila Terezu Valentovovou po dvou setech. Dále se v londýnském All England Clubu představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bouzková a Sára Bejlek. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte od 12.00 na iSportu.

Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou na kurtu číslo 4 ovládla Plíšková po vítězství 6:3, 6:4  a postoupila do 2. kola. Na kurtu číslo 17 se později představí Bejlek proti Rumunce Soraně Cirsteaové a program zde zakončí turnajová třináctka Lehečka s Australanem Alexeiem Popyrinem.

Semifinalista Roland Garros Menšík vstupuje do turnaje proti domácímu Tobymu Samuelovi na kurtu číslo 3, jejich zápas se uskuteční jako třetí v pořadí. Kopřiva uzavře program dne na „šestnáctce“ proti jinému Britovi Janu Choinskému. Nasazená devítka Nosková nastoupí k posledním duelu na dvorci číslo 18 proti Němce Elle Seidelové.

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