Wimbledon ONLINE: V akci Menšík, Lehečka i Nosková. Český souboj Plíškové s Valentovou
Do Wimbledonu dnes vstupuje zbývajících osm českých tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bouzková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. ONLINE přenosy ze zápasů sledujte od 12.00 na iSportu.
Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou začíná ve 12 hodin na kurtu číslo 4. Ve stejném čase nastupuje nasazená jednadvacítka Bouzková na dvorci číslo 17 proti Australance Talii Gibsonové. Na tomtéž kurtu se později představí Bejlek proti Rumunce Soraně Cirsteaové a program zde zakončí turnajová třináctka Lehečka s Australanem Alexeiem Popyrinem.
Semifinalista Roland Garros Menšík vstupuje do turnaje proti domácímu Tobymu Samuelovi na kurtu číslo 3, jejich zápas se uskuteční jako třetí v pořadí. Kopřiva uzavře program dne na „šestnáctce“ proti jinému Britovi Janu Choinskému. Nasazená devítka Nosková nastoupí k posledním duelu na dvorci číslo 18 proti Němce Elle Seidelové.