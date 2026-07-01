Krejčíková na Wimbledonu vyřadila ruskou hvězdu! A Česko má (skoro) jistou čtvrtfinalistku
PŘÍMO Z LONDÝNA | Tohle je skvělá zpráva. Jen thajská kvalifikantka Manančaj Savangkevová, až 164. tenistka pořadí WTA, může zabránit tomu, aby mělo letos Česko wimbledonskou čtvrtfinalistku. Část pavouku, ve které se sešly tři české naděje, vyčistila od hlavní hvězdy Barbora Krejčíková. Šampionka z roku 2024 vyřadila nasazenou pětku a čerstvou vládkyni Roland Garros Mirru Andrejevovou 4:6, 7:5, 6:4. V pátečním 3. kole ji čeká krajanka Nikola Bartůňková, Savangkevovou vyzve další úspěšná Češka Karolína Muchová. A vítězky těchto zápasů půjdou na sebe.
Ne jeden, ani dva. Hned sedm mečbolů spotřebovala Barbora Krejčíková, než v londýnském prosluněném podvečeru dorazila jednu z nejúspěšnějších hráček sezony Mirru Andrejevovou. Proti devatenáctileté Rusce jí pomohla v nervy drásající koncovce nakonec páska, která zbrzdila bekhend Krejčíkové, Andrejevová škobrtla a vyhodila míček po bezmála třech hodinách do autu. A vzápětí stejným směrem vztekle poslala i raketu.
To v lóži české vítězky propukla divoká radost, trenér Jiří Novák se objímal s kondičním Tomášem Breicetlem, vedle nich jásala fyzioterapeutka Lenka Škochová. „To byl teda zápas, ufff,“ oddechovala o chvíli později do mikrofonu na centrkurtu vítězka. „S Mirrou je to vždy bitva, je tak mladá a výjimečná hráčka, která má všechno před sebou. Jsem šťastná, že jsme předvedly dobrou show. A extrémně pyšná, že jsem uspěla na tomhle nejlepším kurtu na světě,“ vzkazovala rozradostněně po zápase, jenž nechal vzpomenout na její velké tažení k titulu z před dvou let. A zdravila šestiletou neteř, jež se věnuje také tenisu, a právě teď se doma léčí z neštovic.
Krejčíková porazila soupeřku z top 10 na grandslamu popáté a potřetí ve Wimbledonu. Proti Andrejevové jí nezlomil ztracený první set, v němž se rychle dostala do trháku 3:0, aby o něm stejně kvapně přišla. Ve druhé sadě ji nepoložila ztráta náskoku 5:2, v té třetí ani fakt, že za stavu 5:3 a při vlastním servisu neproměnila sedm mečbolů. Na 38 vítězných úderů sice udělala i 49 nevynucených chyb, razantním stylem se ale nakonec dostala tam, kam chtěla.
Bartůňková ocenila Siniakovou
A v pátek ji čeká střet s dvacetiletou krajankou Nikolou Bartůňkovou. Ta ve 2. kole vyřadila první polovinu někdejšího slavného deblového dua K+S, když přehrála o deset let starší krajanku Kateřinu Siniakovou 6:2, 6:4 a jásala nejen z vyrovnání grandslamového maxima, které si letos vytvořila v Melbourne.
Wimbledon je pro dívku, která před dvěma lety kvůli pozitivnímu dopingovému testu z kontaminovaného doplňku stravy málem ukončila kariéru, srdeční záležitostí. Na trávě její nápaditá pestrá hra skvěle funguje, což už si ověřila před třemi lety, kdy se propracovala v All England Clubu do finále juniorky. A nyní skolila krajanku, ke které jako dítě vzhlížela a stále vzhlíží. „Je to úžasná hráčka, která má spoustu deblových trofejí. Nikdy jsme spolu nehrály a zatrénovaly jsme si jen jednou, takže ji znám hlavně z televize,“ líčila Bartůňková, jež prý ale nikdy neřeší, kdo stojí na druhé straně sítě. „Popravdě mě to nezajímá. Koncentruji se výhradně na sebe a svůj vlastní výkon. To se mi povedlo a myslím, že jsem předvedla slušný tenis,“ pochválila se, zatímco poražená Siniaková sakrovala, že předvedla nejhorší výkon za poslední měsíce.
To Bartůňková mohla vyhlížet zápas s Krejčíkovou. „S Bárou se známe, protože je to Češka, a už jsme spolu absolvovaly hodně tréninků,“ prozradila.
První český postup ve středu zajistila Karolína Muchová. Sedmatřicetiletá čínská veteránka Čang Šuaj jen bezmocně rozhodila rukama a s lehce vyčítavým úsměvem se obrátila na svou přemožitelku. Muchová ji ve 2. kole Wimbledonu i počtvrté v kariéře a znovu jednoznačně předčila (6:3, 6:2). Turnajová desítka přidala po titulu z Bad Homburgu šestý vítězný zápas v řadě a zatím spolehlivě plní roli jedné ze spolufavoritek svátku v All England Clubu. 28 vítězných úderů, jen 9 nevynucených chyb a žádné ztracené podání, to byla radostná vizitka jejího posledního mače. Navázat na ni bude chtít i ve 3. kole pro thajské kvalifikantce Manančaj Savangkevové, až 164. hráčce pořadí WTA.
Pokud uspěje, dojde na další české derby, jehož vítězka by ve čtvrtfinále mohla narazit na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.