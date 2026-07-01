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Krejčíková na Wimbledonu vyřadila ruskou hvězdu! Dál jdou i Muchová a Bartůňková

Radostné gesto Barbory Krejčíkové
Radostné gesto Barbory KrejčíkovéZdroj: Profimedia.cz
Barbora Krejčíková na Wimbledonu
Mirra Andrejevová v zápase proti Barboře Krejčíkové
Nikola Bartůňková postupuje do 3. kola Wimbledonu
Karolína Muchová v akci na Wimbledonu
Karolína Muchová postoupila po pěti letech do 2. kola tenisového Wimbledonu
Nikola Bartůňková postupuje do 3. kola Wimbledonu
Karolína Muchová postoupila po pěti letech do 2. kola tenisového Wimbledonu
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ČTK, iSport.cz
Wimbledon
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Bravo, předloňská šampionka Barbora Krejčíková porazila ve Wimbledonu nasazenou pětku Rusku Mirru Andrejevovou 4:6, 7:5, 6:4 a postoupila do 3. kola! Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře zdolala na londýnské trávě letošní vítězku Roland Garros po dvou hodinách a 44 minutách, když proměnila osmý mečbol. Karolína Muchová porazila Číňanku Čang Šuaj 6:3, 6:2 a také slaví postup dál. V českém derby Nikola Bartůňková přehrála Kateřinu Siniakovou 6:2, 6:4, teď se utká s Krejčíkovou.

Devětadvacetiletá Muchová zvládla duel proti o osm let starší Čang Šuaj za 70 minut. Zaznamenala 28 vítězných míčů, odvrátila všech šest brejkbolů a třikrát vzala soupeřce podání. Porazila ji i počtvrté v kariéře a podruhé v této sezoně. Ani tentokrát s ní neztratila ani set.

Muchová zahájila duel proti 64. hráčce světového žebříčku lépe a díky brejku ve čtvrté hře utekla do vedení 4:1. Čang Šuaj však poté na returnu hrozila a česká hráčka musela výhodu brejku bránit. V sedmém gamu odvrátila Muchová tři brejkboly a v devátém gamu další dva. U posledního jí pomohlo i „prasátko“. Poté už olomoucká rodačka set dopodávala.

Také ve druhé sadě získala Muchová brzký brejk a ujala se vedení 3:1. Čang Šuaj mohla ještě duel zdramatizovat, v šesté hře za stavu 2:3 však nevyužila další brejkbol a Muchová už jí poté nedala šanci. V dalších dvou gamech už nepovolila soupeřce ani fiftýn a utkání dopodávala čistou hrou.

Bartůňková porazila Siniakovou za hodinu a 17 minut a pokračuje v úspěšném debutu v hlavní soutěži Wimbledonu. Hráčka I. ČLTK Praha udělala jen 12 nevynucených chyb, Siniaková jich měla 28.

Bartůňková získala první set poté, co od stavu 0:1 vyhrála pět gamů po sobě. Ve druhém setu sice přišla o náskok brejku za stavu 2:1, v sedmé hře ale vzala Siniakové servis ještě jednou a duel dotáhla k vítězství. Proměnila druhý mečbol.

Wimbledon - Ženy - 2026

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