Wimbledon ONLINE: Krejčíková trápí ruskou hvězdu, rozhodne třetí set. Dvě Češky jdou dál
Tenistka Barbora Krejčíková dnes bojuje o postup do třetího kola Wimbledonu s nasazenou pětkou Ruskou Mirrou Andrejevovou na centrálním dvorci. Druhé kolo na londýnské trávě čekalo také Karolínu Muchovou, která Číňanku Čang Šuaj porazila 6:3, 6:2 a slaví postup dál. V českém derby Nikola Bartůňková porazila Kateřinu Siniakovou 6:2, 6:4. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Wimbledon - Ženy - 2026
Devětadvacetiletá Muchová zvládla duel proti o osm let starší Čang Šuaj za 70 minut. Zaznamenala 28 vítězných míčů, odvrátila všech šest brejkbolů a třikrát vzala soupeřce podání. Porazila ji i počtvrté v kariéře a podruhé v této sezoně. Ani tentokrát s ní neztratila ani set.
Muchová zahájila duel proti 64. hráčce světového žebříčku lépe a díky brejku ve čtvrté hře utekla do vedení 4:1. Čang Šuaj však poté na returnu hrozila a česká hráčka musela výhodu brejku bránit. V sedmém gamu odvrátila Muchová tři brejkboly a v devátém gamu další dva. U posledního jí pomohlo i „prasátko“. Poté už olomoucká rodačka set dopodávala.
Také ve druhé sadě získala Muchová brzký brejk a ujala se vedení 3:1. Čang Šuaj mohla ještě duel zdramatizovat, v šesté hře za stavu 2:3 však nevyužila další brejkbol a Muchová už jí poté nedala šanci. V dalších dvou gamech už nepovolila soupeřce ani fiftýn a utkání dopodávala čistou hrou.
Bartůňková porazila Siniakovou za hodinu a 17 minut a pokračuje v úspěšném debutu v hlavní soutěži Wimbledonu. Hráčka I. ČLTK Praha udělala jen 12 nevynucených chyb, Siniaková jich měla 28.
Bartůňková získala první set poté, co od stavu 0:1 vyhrála pět gamů po sobě. Ve druhém setu sice přišla o náskok brejku za stavu 2:1, v sedmé hře ale vzala Siniakové servis ještě jednou a duel dotáhla k vítězství. Proměnila druhý mečbol.