Návrat s příchutí arogance. Serena odkráčela z kurtu a projevila Wimbledonu neúctu
PŘÍMO Z LONDÝNA | Zajímalo vás, jak Serena Williamsová zhodnotí svůj první singlový zápas po téměř čtyřech letech? Máte smůlu, sedminásobná šampionka Wimbledonu odkráčela z centrkurtu, vynechala tiskovou konferenci a turnaj předal médiím jen její krátké prefabrikované vyjádření, jak si vše náramně užila. Program Wimbledonu najdete ZDE >>>
Ani slovo v něm nebylo o vítězce Maye Jointové, dvacetileté Australance, která se po loňské průlomové sezoně krutě trápí (letošní bilance 4:15) a v žebříčku klesla až na 87. příčku. Přesto za 2 hodiny a 22 minut předvedla Williamsové, kam se ženský tenis posunul, a zvítězila 6:3, 6:7 (6), 6:3.
I Jointová by si jistě po životním vystoupení proti legendě ráda přečetla gratulaci či ocenění vlastního výkonu. Nemluvě o zvědavosti příznivců, kterých má vítězka 23 grandslamů po světě stále miliony.
Tiskové konference patří k práci tenistů stejně jako tlučení do tenisáků. Jsou povinné, vynechat je lze jen za skutečně vážných okolností. Linda Nosková nechodila při Wimbledonu mezi novináře, když jí krátce před turnajem zemřela maminka. Petra Kvitová se omluvila jedinkrát poté, co jí po zápase zavolali z Česka neblahou lékařskou diagnózu jejího otce. I ty největší hvězdy jako Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič vždy respektovaly, že komunikace s médii, respektive fanoušky, je esenciální součástí sportu.
Bez pokuty
Chování Williamsové působí ještě neuctivěji, pokud uvážíme, že letos v turnaji startuje jen díky volným kartám, které jí All England Club dal. Díky tomu si přišla za 1. kolo singlu na 80 000 liber a z deblu po boku starší sestry Venus má zajištěný příjem za úvodní kolo 9000 liber. Dohromady jí tedy pořadatelé věnovali tímhle gestem zhruba 2,5 milionu korun.
Podle oficiálního grandslamového kodexu hrozí hráčům za neúčast na tiskové konferenci pokud k tomu nemají vážné zdravotní důvody pokuta až do výše 50 000 dolarů. All England Club však oznámil, že absenci Williamsové vyhodnotil jako „přiměřenou“ a vzhledem k pozdnímu času konce zápasu a poskytnutí písemného vyjádření jí žádnou pokutu neudělil.
„Bylo opravdu skvělé být zpátky ve Wimbledonu. Nikdy jsem nečekala, že tu vůbec budu. Atmosféra byla úžasná. Už jen ten příchod na kurt byl neskutečný. Rozhodně jsem si to vychutnala, chybělo mi to a ten okamžik jsem si užila ze všeho nejvíc,“ stálo ve strohém prohlášení Williamsové, jež ve druhé sadě odvrátila mečbol Jointové a zaujala bojovností i vypracovaným tělem.
Zranění jako omluva z tiskovky
Tým Williamsové později vysvětlil absenci na tiskové konferenci zraněním kolene, které si údajně tenistka přivodila během utkání.
„Serena si na konci prvního setu lehce poranila koleno, a proto ji lékařské týmy Wimbledonu a WTA omluvily z mediálních povinností.Ten večer opustila areál bez cizí pomoci a dělá vše pro to, aby byla připravená na svůj zápas ve čtyřhře,“ sdělila The Times tenistčina agentka Jill Smollerová. Williamsová utkání s Jointovou dohrála bez viditelných obtíží, pár kroků ze šatny do tiskového centra už však nezvládla.
Na rozdíl třeba od Jakuba Menšíka, který před pár týdny při Roland Garros, kdy po utkání zkolaboval na kurtu, přišel na tiskovou konferenci, ač měl rozhodně mnohem pádnější důvod ji vynechat.
Jednání možná nejlepší tenistky dějin je tak připomínkou, že sestry Williamsovy vždy byly nejen geniálními hráčkami, ale také ke sportu přistupovaly a přistupují s notnou dávkou arogance a povýšenosti.