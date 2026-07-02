Menšík ve Wimbledonu končí, vypadla i Plíšková. Dál jdou Lehečka, Bouzková i Nosková
Ve Wimbledonu šlo ve čtvrtek do akce pět českých tenistů. V mužském turnaji porazil Jiří Lehečka jednoznačně 3:0 Slováka Molčana, Jakub Menšík vypadl s Dimitrovem z Bulharska. Velkou výzvu nezvládla Karolína Plíšková, která nestačila na obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou. Postup slaví Marie Bouzková, která ve dvou setech zdolala Italku Grantovou, i Linda Nosková, jež ve třech setech porazila Kolumbijku Osoriovou.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka postoupil do 3. kola Wimbledonu po třech letech. Molčana zdolal po dvou hodinách a ani ve druhém letošním utkání v All England Clubu neztratil set. Pomohlo mu 25 es. V dalším kole se utká se Španělem Jaumem Munarem.
V prvním setu si oba hráči drželi servis až do koncovky, v níž uspěl Lehečka díky brejku v osmé hře. Na začátku druhé sady si nejprve oba hráči servis vyměnili, od stavu 1:1 ale Lehečka získal čtyři hry a náskok dotáhl. Ve třetí sadě český tenista přišel o vedení 3:1, vzápětí ale soupeře znovu „brejkl" a duel ukončil na servisu při druhém mečbolu.
Bouzková navázala na Nottingham
Také Bouzková postoupila v All England Clubu přes 2. kolo po třech letech, jejím wimbledonským maximem je čtvrtfinále z roku 2022. Osmnáctiletá Grantová ji přehrála na vítězné míče 26:13, česká tenistka ale zaznamenala jen 12 nevynucených chyb. Rodačka z Říma jich měla o 20 víc a doplatila také na 11 dvojchyb.
„Jsem ráda, že jsem postoupila. Na kurtu dnes panovaly těžké podmínky, bylo větrno. Soupeřka neměla co ztratit a hrála uvolněně. Její servis se docela blbě četl, takže jsem se ho hlavně snažila vracet zpět do hry, aby se mohlo bojovat a nebyly z toho rychlé body. Jsem ráda, že jsem se s tím popasovala," řekla českým novinářům Bouzková.
Vítězka nedávného travnatého turnaje v Nottinghamu Bouzková přišla v utkání jako první o servis a musela dohánět manko 1:3. Třemi gamy v řadě se jí ale podařilo vrátit do hry a v závěru soupeřce vzala servis ještě jednou. Ve 12. hře za stavu 6:5 využila nejen brejkbol, ale i setbol.
Ve druhé sadě Bouzková přišla o vedení 2:0, udeřila ale opět v koncovce, kdy se jí povedl brejk na 6:5. Následně na servisu odvrátila stav 15:40 a proměnila první mečbol. Příště se utká s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou.
Plíšková nezachytila začátek
Finalistka z roku 2021 Plíšková prohrála se Šwiatekovou i čtvrtý vzájemný zápas. Se světovou trojkou bojovala na centrálním dvorci v All England Clubu 70 minut. Přišla šestkrát o servis a zahrála jen sedm vítězných míčů, Polka jich měla 17.
Bývalá světová jednička Plíšková, která se letos vrátila po komplikovaném zranění nohy, nezachytila úvod zápasu a brzy prohrávala 0:4. V prvním setu neudržela ani jednou podání a uhrála v něm jediný game.
Ve druhé sadě mohla rodačka z Loun duel zdramatizovat. V úvodu získala vedení 2:0, poté ale ztratila čtyři hry po sobě a manko už nedohnala. Duel uzavřela další neúspěšnou hrou na servisu a nezískala v ní ani fiftýn.