Wimbledon ONLINE: Do akce jde pětice českých jmen. Jako první je na kurtu Bouzková
Ve Wimbledonu ve čtvrtek usiluje o postup do třetího kola pět českých tenistů. Velká výzva čeká Karolínu Plíškovou, finalistka z roku 2021 se postaví obhájkyni titulu Polce Ize Šwiatekové. Marie Bouzková nastoupí proti Italce Grantové, Linda Nosková proti Osoriové z Kolumbie. V mužském turnaji Jiří Lehečka sehraje duel se Slovákem Molčanem a Jakub Menšík nastoupí proti Dimitrovovi z Bulharska. Všechny české tenisty sledujte ONLINE na webu iSport.