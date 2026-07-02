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Wimbledon ONLINE: Do akce jde pětice českých jmen. Plíšková vyzve obhájkyni titulu

Tenistka Karolína Plíšková.
Tenistka Karolína Plíšková.Zdroj: Profimedia
Karolína Plíšková
Marie Bouzková během prvního kola Wimbledonu 2026
Česká tenistka Marie Bouzková
Marie Bouzková
Jakub Menšík v akci na londýnském Wimbledonu
Jakub Menšík v akci na londýnském Wimbledonu
Jakub Menšík v akci na londýnském Wimbledonu
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ČTK, iSport.cz
Wimbledon
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Ve Wimbledonu ve čtvrtek usiluje o postup do třetího kola pět českých tenistů. Velká výzva čeká Karolínu Plíškovou, finalistka z roku 2021 se postaví obhájkyni titulu Polce Ize Šwiatekové. Marie Bouzková nastoupí proti Italce Grantové, Linda Nosková proti Osoriové z Kolumbie. V mužském turnaji Jiří Lehečka sehraje duel se Slovákem Molčanem a Jakub Menšík nastoupí proti Dimitrovovi z Bulharska. Všechny české tenisty sledujte ONLINE na webu iSport.

Wimbledon - Ženy - 2026

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