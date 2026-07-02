Wimbledon ONLINE: Hraje Lehečka. Bouzková slaví, Plíšková nestačila na Šwiatekovou
Ve Wimbledonu ve čtvrtek usiluje o postup do třetího kola pět českých tenistů. Linda Nosková nastoupí proti Osoriové z Kolumbie. V mužském turnaji Jiří Lehečka sehraje duel se Slovákem Molčanem a Jakub Menšík nastoupí proti Dimitrovovi z Bulharska. Velkou výzvu nezvládla Karolína Plíšková, která nestačila na obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou. Postup slaví Marie Bouzková, která ve dvou setech zdolala Italku Grantovou. Všechny české tenisty sledujte ONLINE na webu iSport.
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O postup do 3. kola dnes zabojují ještě další tři čeští tenisté. Turnajová třináctka Jiří Lehečka se utká se Slovákem Alexem Molčanem, o dvě příčky níže postavený Jakub Menšík bude hrát s Bulharem Grigorem Dimitrovem. Nasazenou devítku Lindu Noskovou čeká Camila Osoriová z Kolumbie.
Bouzková postoupila v All England Clubu přes 2. kolo po třech letech, jejím wimbledonským maximem je čtvrtfinále z roku 2022. Grantová ji přehrála na vítězné míče 26:13, česká tenistka ale zaznamenala jen 12 nevynucených chyb. Rodačka z Říma jich měla o 20 víc a doplatila také na 11 dvojchyb.
„Jsem ráda, že jsem postoupila. Na kurtu dnes panovaly těžké podmínky, bylo větrno. Soupeřka neměla co ztratit a hrála uvolněně. Její servis se docela blbě četl, takže jsem se ho hlavně snažila vracet zpět do hry, aby se mohlo bojovat a nebyly z toho rychlé body. Jsem ráda, že jsem se s tím popasovala,“ řekla českým novinářům Bouzková.
Vítězka nedávného travnatého turnaje v Nottinghamu Bouzková přišla v utkání jako první o servis a musela dohánět manko 1:3. Třemi gamy v řadě se jí ale podařilo vrátit do hry a v závěru soupeřce vzala servis ještě jednou. Ve 12. hře za stavu 6:5 využila nejen brejkbol, ale i setbol.
Plíšková nezachytila začátek
Ve druhé sadě Bouzková přišla o vedení 2:0, udeřila ale opět v koncovce, kdy se jí povedl brejk na 6:5. Následně na servisu odvrátila stav 15:40 a proměnila první mečbol.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková prohrála se Šwiatekovou i čtvrtý vzájemný zápas. Se světovou trojkou bojovala na centrálním dvorci v All England Clubu 70 minut. Přišla šestkrát o servis a zahrála jen sedm vítězných míčů, Polka jich měla 17.
Bývalá světová jednička Plíšková, která se letos vrátila po komplikovaném zranění nohy, nezachytila úvod zápasu a brzy prohrávala 0:4. V prvním setu neudržela ani jednou podání a uhrála v něm jediný game.
Ve druhé sadě mohla rodačka z Loun duel zdramatizovat. V úvodu získala vedení 2:0, poté ale ztratila čtyři hry po sobě a manko už nedohnala. Duel uzavřela další neúspěšnou hrou na servisu a nezískala v ní ani fiftýn.