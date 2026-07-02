Wimbledon ONLINE: Lehečka porazil Slováka, hraje Menšík i Nosková. Slaví Bouzková
Ve Wimbledonu ve čtvrtek usiluje o postup do třetího kola pět českých tenistů. Linda Nosková hraje proti Osoriové z Kolumbie. V mužském turnaji porazil Jiří Lehečka jednoznačně 3:0 Slováka Molčana, Jakub Menšík bojuje s Dimitrovem z Bulharska. Velkou výzvu nezvládla Karolína Plíšková, která nestačila na obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou. Postup slaví Marie Bouzková, která ve dvou setech zdolala Italku Grantovou. Všechny české tenisty sledujte ONLINE na webu iSport.
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O postup do 3. kola dnes bojují ještě další dva čeští tenisté. Turnajová patnáctka Jakub Menšík čelí Bulharovi Grigoru Dimitrovovi. Nasazená devítka Linda Nosková hraje s Camilou Osoriovou z Kolumbie.
Lehečka trefil 25 es
Čtyřiadvacetiletý Lehečka postoupil do 3. kola Wimbledonu po třech letech. Molčana zdolal po dvou hodinách a ani ve druhém letošním utkání v All England Clubu neztratil set. Pomohlo mu 25 es. V dalším kole se utká se Španělem Jaumem Munarem.
V prvním setu si oba hráči drželi servis až do koncovky, v níž uspěl Lehečka díky brejku v osmé hře. Na začátku druhé sady si nejprve oba hráči servis vyměnili, od stavu 1:1 ale Lehečka získal čtyři hry a náskok dotáhl. Ve třetí sadě český tenista přišel o vedení 3:1, vzápětí ale soupeře znovu „brejkl" a duel ukončil na servisu při druhém mečbolu.
Bouzková navázala na Nottingham
Také Bouzková postoupila v All England Clubu přes 2. kolo po třech letech, jejím wimbledonským maximem je čtvrtfinále z roku 2022. Osmnáctiletá Grantová ji přehrála na vítězné míče 26:13, česká tenistka ale zaznamenala jen 12 nevynucených chyb. Rodačka z Říma jich měla o 20 víc a doplatila také na 11 dvojchyb.
„Jsem ráda, že jsem postoupila. Na kurtu dnes panovaly těžké podmínky, bylo větrno. Soupeřka neměla co ztratit a hrála uvolněně. Její servis se docela blbě četl, takže jsem se ho hlavně snažila vracet zpět do hry, aby se mohlo bojovat a nebyly z toho rychlé body. Jsem ráda, že jsem se s tím popasovala," řekla českým novinářům Bouzková.
Vítězka nedávného travnatého turnaje v Nottinghamu Bouzková přišla v utkání jako první o servis a musela dohánět manko 1:3. Třemi gamy v řadě se jí ale podařilo vrátit do hry a v závěru soupeřce vzala servis ještě jednou. Ve 12. hře za stavu 6:5 využila nejen brejkbol, ale i setbol.
Ve druhé sadě Bouzková přišla o vedení 2:0, udeřila ale opět v koncovce, kdy se jí povedl brejk na 6:5. Následně na servisu odvrátila stav 15:40 a proměnila první mečbol. Příště se utká s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou.
Plíšková nezachytila začátek
Finalistka z roku 2021 Plíšková prohrála se Šwiatekovou i čtvrtý vzájemný zápas. Se světovou trojkou bojovala na centrálním dvorci v All England Clubu 70 minut. Přišla šestkrát o servis a zahrála jen sedm vítězných míčů, Polka jich měla 17.
Bývalá světová jednička Plíšková, která se letos vrátila po komplikovaném zranění nohy, nezachytila úvod zápasu a brzy prohrávala 0:4. V prvním setu neudržela ani jednou podání a uhrála v něm jediný game.
Ve druhé sadě mohla rodačka z Loun duel zdramatizovat. V úvodu získala vedení 2:0, poté ale ztratila čtyři hry po sobě a manko už nedohnala. Duel uzavřela další neúspěšnou hrou na servisu a nezískala v ní ani fiftýn.