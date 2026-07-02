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Wimbledon ONLINE: Pět Čechů v akci, Plíšková proti Šwiatekové. Bouzková slaví postup

Marie Bouzková během prvního kola Wimbledonu 2026
Marie Bouzková během prvního kola Wimbledonu 2026Zdroj: Maja Smiejkowska / AP Photo
Karolína Plíšková
Česká tenistka Marie Bouzková
Marie Bouzková
Tenistka Karolína Plíšková.
Jakub Menšík v akci na londýnském Wimbledonu
Jakub Menšík v akci na londýnském Wimbledonu
Jakub Menšík v akci na londýnském Wimbledonu
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ČTK, iSport.cz
Wimbledon
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Ve Wimbledonu ve čtvrtek usiluje o postup do třetího kola pět českých tenistů. Velká výzva čeká Karolínu Plíškovou, finalistka z roku 2021 se postaví obhájkyni titulu Polce Ize Šwiatekové. Linda Nosková nastoupí proti Osoriové z Kolumbie. V mužském turnaji Jiří Lehečka sehraje duel se Slovákem Molčanem a Jakub Menšík nastoupí proti Dimitrovovi z Bulharska. Postup slaví Marie Bouzková, která ve dvou setech zdolala Italku Grantovou. Všechny české tenisty sledujte ONLINE na webu iSport.

Wimbledon - Ženy - 2026

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Bouzková postoupila v All England Clubu přes 2. kolo po třech letech, jejím wimbledonským maximem je čtvrtfinále z roku 2022. Grantová ji přehrála na vítězné míče 26:13, česká tenistka však zaznamenala jen 12 nevynucených chyb. Rodačka z Říma jich měla o 20 více a doplatila také na 11 dvojchyb.

Vítězka nedávného travnatého turnaje v Nottinghamu Bouzková přišla v utkání jako první o servis a musela dohánět manko 1:3. Třemi gamy v řadě se jí ale podařilo vrátit do hry a v závěru své soupeřce vzala servis ještě jednou. Ve 12. hře za stavu 6:5 využila nejen brejkbol, ale i setbol.

Ve druhé sadě sice Bouzková přišla o vedení 2:0, udeřila ale opět v koncovce, kdy se jí povedl brejk na 6:5. Následně na servisu odvrátila stav 15:40 a proměnila první mečbol.

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