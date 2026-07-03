Krejčíková v derby na Wimbledonu porazila Bartůňkovou. V osmifinále potká Muchovou
Esa českého tenisu zkříží v neděli rakety v boji o čtvrtfinále Wimbledonu. Nasazená desítka Karolína Muchová půjde pro osmou travnatou výhru za sebou proti ženě, která v All England Clubu budí velký respekt. I Barbora Krejčíková, místní šampionka ze sezony 2024, se dostává do ráže. Jisté je jen jedno – český tenis bude mít ve druhém týdnu londýnského grandslamu svou zástupkyni.
Ve sluncem zalitém All England Clubu dokončily své zápasy v rozmezí několika minut. Barbora Krejčíková dotáhla derby proti o deset let mladší Nikole Bartůňkové za cílovou čáru v poměru 6:3, 7:5, Karolína Muchová za ní přispěchala během pár chvil poté, co v tiebreaku dokončila neméně zrádný test proti maličké, ale bojovné Thajce Manančaj Savangkevové 6:2, 7:6 (1).
Devětadvacetiletá Muchová se s o rok starší Krejčíkovou dosud utkala třikrát, obě byly ale tehdy teprve na začátku. Krejčíková vede na mače 2:1, ten poslední se ale hrál na turnaji ITF v Praze před osmi lety.
Od té doby si ty dvě vybudovaly i na grandslamové úrovni úctyhodné kariéry. Krejčíková vyhrála v singlu Roland Garros a Wimbledon, Muchová se představila v pařížském finále a ve třech dalších grandslamových semifinále. Nyní dojde k jejich prvnímu opravdu velkému střetu, který nemá favoritku.
Muchová je v laufu, vyhrála velkou generálku v německém Bad Homburgu a Wimbledonem zatím prochází bez ztráty setu, byť ji ve třetím kole populární thajská kvalifikantka Savangkevová zle zatlačila. Druhou sadu česká tenistka otáčela z 3:5 a po hodině a půl si zhluboka oddechla.
„Byla jsem od začátku do konce nervózní. Jednou se cítíte dobře, jednou hůř. Dneska jsem měla prostě nervózní den,“ svěřovala se rodačka z Olomouce, jež trefila 20 winnerů, ale spáchala rovněž 28 nevynucených chyb. Výkon nebyl extra k jásání, postup do osmifinále ale rozhodně. Vždyť tak daleko byla Muchová v Londýně naposledy před pěti lety.
V derby rozhodla zkušenost
To Barbora Krejčíková šla věrná svému novému zvyku spát, aniž by tušila, kdo ji v nedělním čtvrtém kole čeká. A s vědomím, že předvedla další velmi slušnou partii. Ve druhém kole vyřadila čerstvou šampionku Roland Garros Mirru Andrejevovou, vyhrála letos první třísetový zápas a po dvou letech zdolala sokyni z TOP 10. A tenhle mač mohl zapůsobit jako rozbuška. I v další rundě předvedla velmi solidní výkon proti jiné a znovu o půl generace mladší protivnici.
Dvacetiletá Nikola Bartůňková při wimbledonském debutu mezi dospělými zaujala a Krejčíkové vydržela vzdorovat téměř dvě hodiny, když ve druhé sadě smazala manko 2:5 a tři mečboly české protivnice. Nakonec však převážil zkušenější výkon ostřílenější krajanky.
Muchová, svěřenkyně Nizozemce Svena Groenevelda, zatím hraje životní sezonu se dvěma tituly a celkem 32 vyhranými zápasy, v žebříčku jí patří devátá příčka. Krejčíková má po opakovaných zdravotních trablech zápasové skóre 15:7 a figuruje až na 38. místě. Jak známo, to v jejím případě neznamená zhola nic.
Vítězka nedělního derby pravděpodobně narazí na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.